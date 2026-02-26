Megérkezett a lista: három kőkemény feltételt szabott a közel-keleti ország Amerikának

Az iráni fél három előfeltételt támasztott a megállapodáshoz.
Azt kérik, hogy Washington ismerje el Irán szimbolikus jogát az urándúsításhoz, engedélyezze a magasan dúsított uránkészlet hígítását, továbbá ne követeljen ellenőrzést a ballisztikus rakétaprogram felett.
Iráni diplomaták szerint Steve Witkoff amerikai különmegbízott a korábbi két közvetett tárgyalási fordulóban már elfogadta ezeket az elveket. Marco Rubio külügyminiszter azonban szerdán közölte: "komoly probléma" lenne, ha Irán nem lenne hajlandó tárgyalni a rakétákról.
Egy, az iráni tárgyalócsoporttal kapcsolatban álló forrás szerint a Kushner és Witkoff által előterjesztett javaslat meglepően engedékenynek bizonyult. Lényegében csak azt kérték, hogy Irán korlátozza a dúsítást 5 százalék alatti szintre – nagyjából a 2015-ös atomalku keretei szerint –, és alakítsa át programját polgári célúvá. Azonnali szankcióenyhítést vagy a diplomáciai kapcsolatok felvételét ugyanakkor nem ajánlották fel. A büntetőintézkedések fokozatos feloldása és a párbeszéd megkezdése csak egy következő lépésben jöhetne szóba.
Donald Trump azonban az évértékelő beszédében élesen eltért a Witkoff által képviselt tárgyalási irányvonaltól.
Az elnök figyelmeztetett az iráni ballisztikus rakéták által jelentett európai fenyegetésre, és Iránt a terrorizmus első számú támogatójának nevezte.
Azt is állította, hogy Teherán a tavalyi amerikai csapások ellenére újra nukleáris fegyver kifejlesztésére törekszik. Az iráni külügyi szóvivő, Eszmáíl Bagái válaszul Trumpot Joseph Goebbelsszel állította párhuzamba, és "nagy hazugságok" ismételgetésével vádolta az amerikai adminisztrációt.
Iráni oldalon fontos fejleménynek tartják, hogy a genfi tárgyalásokon jelen van Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, valamint több ománi közvetítő is. Grossi hivatott eldönteni, hogy az Irán által felajánlott ellenőrzési hozzáférés megfelel-e a szervezet követelményeinek. A főigazgató elutazása előtt jelezte: Washington nem akar hetekig vagy hónapokig húzódó alkudozást. Ezzel összefüggésben utalt a térségben már kiépített, jelentős amerikai katonai jelenlétre is.
Az iráni tárgyalóküldöttség konkrét javaslatokkal érkezett Genfbe, ahol visszafordíthatatlan szankcióenyhítést akarnak elérni, különös tekintettel a külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítására. Abbász Aragcsi külügyminiszter indulás előtt kijelentette, hogy céljuk egy "igazságos megállapodás elérése a lehető legrövidebb időn belül". Ugyanakkor hangsúlyozta: Irán semmilyen körülmények között nem fog nukleáris fegyvert fejleszteni, ám a békés célú nukleáris technológiához való jogáról sem mond le.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az egész világot figyelmeztette Trump: félelmetes rakétát épít az ellenséges rezsim - Európa, sőt Amerika is veszélybe került
Teherán mindent cáfol, de a fenyegetésnek lehet alapja.
Megszólalt a külügyminiszter: az oroszok a halálba hurcolják az embereit, most Ukrajnától várja a segítséget
Ritka régióból érkezett látogató Kijevbe.
Merre tart a budapesti lakáspiac 2026-ban? Milyen lehetőségek vannak a Duna-parti fejlesztésekben?
Uzsoki Mátéval, a SunDell operatív vezetőjével beszélgettünk.
Végleg leszámol a kormány a magyarok leggyűlöltebb pluszköltségével – búcsúzhatunk a kényelmi díjaktól
Megjelent a rendelettervezet a felszámolható szolgáltatási sarcok szigorú korlátozásáról.
Tudományos áttörés: ez a felfedezés mindenkit érint, aki gyereket vállalna
Kiváltképp a férfiakat.
Uniós források: szép csendben alkalmazkodik Brüsszel elvárásához a kormány, változás jön az RRF és a kohéziós pénzek ügyében
Kikerült társadalmi egyeztetésre a fontos jogszabály!
Brutális hatótávolság: akár 70 kilométerről is leszedi a célpontot az új védelmi rendszer
Megkapta az utolsó fejlesztését a KDV.
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.