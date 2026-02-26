Megérkezett a lista: három kőkemény feltételt szabott a közel-keleti ország Amerikának

Az iráni fél három előfeltételt támasztott a megállapodáshoz.

Azt kérik, hogy Washington ismerje el Irán szimbolikus jogát az urándúsításhoz, engedélyezze a magasan dúsított uránkészlet hígítását, továbbá ne követeljen ellenőrzést a ballisztikus rakétaprogram felett.

Iráni diplomaták szerint Steve Witkoff amerikai különmegbízott a korábbi két közvetett tárgyalási fordulóban már elfogadta ezeket az elveket. Marco Rubio külügyminiszter azonban szerdán közölte: "komoly probléma" lenne, ha Irán nem lenne hajlandó tárgyalni a rakétákról.

Egy, az iráni tárgyalócsoporttal kapcsolatban álló forrás szerint a Kushner és Witkoff által előterjesztett javaslat meglepően engedékenynek bizonyult. Lényegében csak azt kérték, hogy Irán korlátozza a dúsítást 5 százalék alatti szintre – nagyjából a 2015-ös atomalku keretei szerint –, és alakítsa át programját polgári célúvá. Azonnali szankcióenyhítést vagy a diplomáciai kapcsolatok felvételét ugyanakkor nem ajánlották fel. A büntetőintézkedések fokozatos feloldása és a párbeszéd megkezdése csak egy következő lépésben jöhetne szóba.

Donald Trump azonban az évértékelő beszédében élesen eltért a Witkoff által képviselt tárgyalási irányvonaltól.

Az elnök figyelmeztetett az iráni ballisztikus rakéták által jelentett európai fenyegetésre, és Iránt a terrorizmus első számú támogatójának nevezte.

Azt is állította, hogy Teherán a tavalyi amerikai csapások ellenére újra nukleáris fegyver kifejlesztésére törekszik. Az iráni külügyi szóvivő, Eszmáíl Bagái válaszul Trumpot Joseph Goebbelsszel állította párhuzamba, és "nagy hazugságok" ismételgetésével vádolta az amerikai adminisztrációt.

Iráni oldalon fontos fejleménynek tartják, hogy a genfi tárgyalásokon jelen van Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, valamint több ománi közvetítő is. Grossi hivatott eldönteni, hogy az Irán által felajánlott ellenőrzési hozzáférés megfelel-e a szervezet követelményeinek. A főigazgató elutazása előtt jelezte: Washington nem akar hetekig vagy hónapokig húzódó alkudozást. Ezzel összefüggésben utalt a térségben már kiépített, jelentős amerikai katonai jelenlétre is.

Az iráni tárgyalóküldöttség konkrét javaslatokkal érkezett Genfbe, ahol visszafordíthatatlan szankcióenyhítést akarnak elérni, különös tekintettel a külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítására. Abbász Aragcsi külügyminiszter indulás előtt kijelentette, hogy céljuk egy "igazságos megállapodás elérése a lehető legrövidebb időn belül". Ugyanakkor hangsúlyozta: Irán semmilyen körülmények között nem fog nukleáris fegyvert fejleszteni, ám a békés célú nukleáris technológiához való jogáról sem mond le.

