Megszavazták Európa egyik legerősebb országában: jelentősen kibővítik a haderő jogköreit

A német szövetségi parlament megszavazta a légbiztonsági törvény módosítását, amely jelentősen kibővíti a haderő jogköreit a drónok elfogása és megsemmisítése terén.

A Bundestag csütörtökön fogadta el a belügyminisztérium törvénymódosító javaslatát, amelyet a kormánypártok és a konzervatívok, valamint az ellenzéki AfD is támogatott.

A jogszabály célja a drónelhárítás felgyorsítása és egyszerűsítése, mivel az Ukrajna elleni orosz invázió óta jelentősen megnövekedett a drónészlelések száma Németországban.

Bár az eszközök irányítóit az esetek többségében nem sikerül azonosítani, szakértők szerint számos incidens mögött Oroszország állhat.

A módosított törvény értelmében a Bundeswehr a polgári hatóságok kérésére közvetlenül is felléphet a drónok ellen, akár elektronikai zavaróberendezések, akár fegyverek bevetésével. Korábban a fegyveres erők belföldi alkalmazásának feltételei jóval szigorúbbak voltak. A védelmi minisztérium emellett önállóan is elrendelhet műveleteket, ami lehetővé teszi a gyorsabb reagálást a közvetlen fenyegetésekre.

A drónok elleni fellépés alapvetően a tartományi rendőrségek hatáskörébe tartozik, ezek a szervek azonban gyakran nem rendelkeznek a szükséges technikai eszközökkel. A szövetségi rendőrség jogköreit a közelmúltban már bővítették, Berlinben pedig egy új drónelhárító központ kezdte meg működését.

A jogszabály szigorítja a repülőterek légterének drónokkal történő megsértéséért járó szankciókat is. Az ilyen cselekmények – amelyekkel korábban klímaaktivisták több alkalommal is megzavarták a légiforgalmat – ezentúl nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősülnek, és akár kétéves szabadságvesztéssel is sújthatók.

