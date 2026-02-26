Megszavazták Európa egyik legerősebb országában: jelentősen kibővítik a haderő jogköreit

A Bundestag csütörtökön fogadta el a belügyminisztérium törvénymódosító javaslatát, amelyet a kormánypártok és a konzervatívok, valamint az ellenzéki AfD is támogatott.
A jogszabály célja a drónelhárítás felgyorsítása és egyszerűsítése, mivel az Ukrajna elleni orosz invázió óta jelentősen megnövekedett a drónészlelések száma Németországban.
Bár az eszközök irányítóit az esetek többségében nem sikerül azonosítani, szakértők szerint számos incidens mögött Oroszország állhat.
A módosított törvény értelmében a Bundeswehr a polgári hatóságok kérésére közvetlenül is felléphet a drónok ellen, akár elektronikai zavaróberendezések, akár fegyverek bevetésével. Korábban a fegyveres erők belföldi alkalmazásának feltételei jóval szigorúbbak voltak. A védelmi minisztérium emellett önállóan is elrendelhet műveleteket, ami lehetővé teszi a gyorsabb reagálást a közvetlen fenyegetésekre.
A drónok elleni fellépés alapvetően a tartományi rendőrségek hatáskörébe tartozik, ezek a szervek azonban gyakran nem rendelkeznek a szükséges technikai eszközökkel. A szövetségi rendőrség jogköreit a közelmúltban már bővítették, Berlinben pedig egy új drónelhárító központ kezdte meg működését.
A jogszabály szigorítja a repülőterek légterének drónokkal történő megsértéséért járó szankciókat is. Az ilyen cselekmények – amelyekkel korábban klímaaktivisták több alkalommal is megzavarták a légiforgalmat – ezentúl nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősülnek, és akár kétéves szabadságvesztéssel is sújthatók.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
