  • Megjelenítés
FONTOS Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!
Megszavazták Európa egyik legerősebb országában: jelentősen kibővítik a haderő jogköreit
Globál

Megszavazták Európa egyik legerősebb országában: jelentősen kibővítik a haderő jogköreit

Portfolio
A német szövetségi parlament megszavazta a légbiztonsági törvény módosítását, amely jelentősen kibővíti a haderő jogköreit a drónok elfogása és megsemmisítése terén.

A Bundestag csütörtökön fogadta el a belügyminisztérium törvénymódosító javaslatát, amelyet a kormánypártok és a konzervatívok, valamint az ellenzéki AfD is támogatott.

A jogszabály célja a drónelhárítás felgyorsítása és egyszerűsítése, mivel az Ukrajna elleni orosz invázió óta jelentősen megnövekedett a drónészlelések száma Németországban.

Bár az eszközök irányítóit az esetek többségében nem sikerül azonosítani, szakértők szerint számos incidens mögött Oroszország állhat.

A módosított törvény értelmében a Bundeswehr a polgári hatóságok kérésére közvetlenül is felléphet a drónok ellen, akár elektronikai zavaróberendezések, akár fegyverek bevetésével. Korábban a fegyveres erők belföldi alkalmazásának feltételei jóval szigorúbbak voltak. A védelmi minisztérium emellett önállóan is elrendelhet műveleteket, ami lehetővé teszi a gyorsabb reagálást a közvetlen fenyegetésekre.

Még több Globál

Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Trump emberei csalódottan távoztak az Iránnal folytatott béketárgyalásról

A drónok elleni fellépés alapvetően a tartományi rendőrségek hatáskörébe tartozik, ezek a szervek azonban gyakran nem rendelkeznek a szükséges technikai eszközökkel. A szövetségi rendőrség jogköreit a közelmúltban már bővítették, Berlinben pedig egy új drónelhárító központ kezdte meg működését.

A jogszabály szigorítja a repülőterek légterének drónokkal történő megsértéséért járó szankciókat is. Az ilyen cselekmények – amelyekkel korábban klímaaktivisták több alkalommal is megzavarták a légiforgalmat – ezentúl nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősülnek, és akár kétéves szabadságvesztéssel is sújthatók.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb rejtélyes drónokat észlelt Németország, egy repteret is le kellett zárni

Betelt a pohár Európa vezető katonai hatalmainál: jön az ellencsapás Oroszországgal szemben

Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Elkezdődött: több száz férfi kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility