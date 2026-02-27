  • Megjelenítés
Moszkva bemondta: Ukrajna szabotázsakcióra készül a Magyarországot is ellátó gázvezeték ellen
Moszkva bemondta: Ukrajna szabotázsakcióra készül a Magyarországot is ellátó gázvezeték ellen

Hírszerzési információkra hivatkozva beszélt az esetleges akciókról Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára - írja az orosz állami hírügynökség, a TASzSz.

Különleges szolgálataink rendelkeznek ezzel az információval; rögzítik a kijevi rezsim kísérleteit, hogy újabb szabotázsakciókra készüljenek

– mondta el Peszkov, hozzátéve, hogy a fekete-tengeri gázvezetékek vannak veszélyben, például a Szerbián keresztül Magyarországot is elérő Török Áramlatról.

A felvetés egyáltalán nem újdonság, korábban Moszkva már több alkalommal is előállt azzal, hogy az ukránok ilyen akcióra készülnek, ugyanakkor egyelőre egy olyan esetről tudni, amikor az oroszok szerint megpróbálták lebombázni a vezetéket. Ezt más források nem erősítették meg, az állítólagos támadás pedig nem érte el a célját.

Fontos megemlíteni, hogy az orosz kommunikációban rendszeresen a hírszerzési adatokra támaszkodnak akkor, amikor dezinformációs kampányt folytatnak. Könnyen meglehet, hogy jelenleg is erről van szó, ezért bizonyíték hiányában érdemes rendkívül óvatosan kezelni Peszkov kijelentéseit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

