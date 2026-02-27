Ütött a közel-keleti hatalom órája? – Trump egyenesen megmondta: „néha erőszakot kell alkalmazni”

Trump a Fehér Házból texasi útjára indulva nyilatkozott az újságíróknak. Kijelentette, hogy elégedetlen Iránnal, és bár szívesen kötne megállapodást, Teherán nem mondja ki az általa elvárt "arany szavakat", vagyis nem hajlandó véglegesen lemondani az atomfegyverekről.

Szeretném, ha nem kellene erőszakot alkalmazni, de néha muszáj

– fogalmazott az elnök.

A térségben a közelmúlt csapatösszevonásai után mára jelentős amerikai katonai erő állomásozik, amely Trump parancsára vár.

Az elnöki nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak genfi tárgyalásai iráni tisztségviselőkkel megállapodás nélkül értek véget. A közvetítő szerepet betöltő Omán pénteken Washingtonba küldte külügyminiszterét, aki J. D. Vance alelnökkel egyeztetett az ügyről.

Egy jól értesült forrás szerint Trump – aki tavaly júniusban már légicsapást rendelt el iráni nukleáris létesítmények ellen –

világosan látja az összes előtte álló lehetőséget.

A kormányzaton belül elismerik, hogy az Irán elleni fellépés jóval nehezebb feladat lenne, mint amilyen a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogása volt. A tárgyalások kimenetelét illetően borúlátóak a Fehér Házban:

Senki sem különösebben optimista a tárgyalásokkal kapcsolatban

– mondta a forrás.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images