Ütött a közel-keleti hatalom órája? – Trump egyenesen megmondta: „néha erőszakot kell alkalmazni”

Trump a Fehér Házból texasi útjára indulva nyilatkozott az újságíróknak. Kijelentette, hogy elégedetlen Iránnal, és bár szívesen kötne megállapodást, Teherán nem mondja ki az általa elvárt "arany szavakat", vagyis nem hajlandó véglegesen lemondani az atomfegyverekről.
Szeretném, ha nem kellene erőszakot alkalmazni, de néha muszáj
– fogalmazott az elnök.
A térségben a közelmúlt csapatösszevonásai után mára jelentős amerikai katonai erő állomásozik, amely Trump parancsára vár.
Az elnöki nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak genfi tárgyalásai iráni tisztségviselőkkel megállapodás nélkül értek véget. A közvetítő szerepet betöltő Omán pénteken Washingtonba küldte külügyminiszterét, aki J. D. Vance alelnökkel egyeztetett az ügyről.
Egy jól értesült forrás szerint Trump – aki tavaly júniusban már légicsapást rendelt el iráni nukleáris létesítmények ellen –
világosan látja az összes előtte álló lehetőséget.
A kormányzaton belül elismerik, hogy az Irán elleni fellépés jóval nehezebb feladat lenne, mint amilyen a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogása volt. A tárgyalások kimenetelét illetően borúlátóak a Fehér Házban:
Senki sem különösebben optimista a tárgyalásokkal kapcsolatban
– mondta a forrás.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Befuccsolt a történelmi küldetés, el kell halasztani a holdmissziót
Súlyos problémák merültek fel.
Jó hír jött Horvátországból: többé nem kell félnünk, hogy taposóaknára lépünk
Három évtizedig tartott a balkáni háború utáni aknamentesítés.
Zelenszkij szerint megérdemelné az iráni rezsim, hogy odacsapjon Amerika – Egy fontos feltételt szabott
Az ukrán elnök szerint azonban még mindig a tárgyalás a legjobb út.
Megcsapta a háború szele Iránt: teljesen kiürítik és bezárják a brit nagykövetséget
Egyre hangosabbak a harci dobok a Közel-Keleten.
Riasztóan nagy a munkanélküliség, mégis heti 42 órát dolgoznak az emberek Törökországban
Főleg a fiatalok vannak bajban.
Ismét éleződik a feszültség a nyugati félteke két nagyhatalma között: furcsa kinevezés borzolja a kedélyeket
A Trump-kormányzat nem akart a brazil vezetés kedvében járni a döntéssel.
Hátba szúrták az ázsiai nagyhatalmat – Olyan veszély fenyeget, amire nem számítottak
Nem várt helyről jött a csapás.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.