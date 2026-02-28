Trump bejelentette: meghalt Hámenei

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump amerikai elnök megerősítette az iráni legfelsőbb vezető halálát a Truth Social felületen megjelent írásában. Annak a reményének adott hangot, hogy az iráni Forradalmi Gárda, valamint más fegyveres erők feladják a harcokat és együttműködnek az iráni hazafiakkal. Egyúttal az országot ért heves és célzott bombázások fenntartását vetítette előre.

Hámenei, a történelem egyik leggonoszabb embere, halott

– írta bejegyzésben.

Pár perccel korábban a sajtó képviselőinek nyilatkozva még nem nyilatkozott ebben határozottan, de valósnak nevezte az ajatollah haláláról érkező híreket.

Bejegyzésében arról is szólt az elnök, hogy az iráni vezető halála nemcsak Irán népének igazságszolgáltatás, hanem minden nagyszerű amerikainak és a világ számos országából származó embernek is, akiket Hamenei és vérszomjas bandája megölt vagy megcsonkított.

Nem tudta elkerülni hírszerző szolgálatainkat és a kifinomult nyomkövető rendszereinket,

és Izraellel szorosan együttműködve sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető nem tehetett semmit - írta. Trump úgy véli, hogy ez a legnagyobb esély az iráni nép számára, hogy visszaszerezze hazáját.

Elmondása szerint úgy tudják, hogy az iráni Forradalmi Gárda tagjai, a hadsereg, és a rendőrség sem akar harcolni, és mentességet kérnek az Egyesült Államoktól.

Ahogy tegnap este mondtam: „most mentesülhetnek, később csak halált kapnak!” - írta az elnök, aki reményének adott hangot, miszerint a rendőrség és a Forradalmi Gárda békésen egyesül az iráni hazafiakkal. Szerinte ennek a folyamatnak hamarosan meg kell kezdődnie.

Mivel nemcsak Hamenei halt meg, hanem az egész ország is egyetlen nap alatt jelentősen megsemmisült, sőt teljesen megsemmisült - vélekedett.

Majd azzal zárta tájékoztatását, hogy

a heves és célzott bombázás a hét folyamán megszakítás nélkül folytatódni fog, vagy ameddig szükséges ahhoz, hogy elérjék a Közel-Kelet, sőt az egész világ békéjével kapcsolatos célt.

