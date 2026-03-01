  • Megjelenítés
Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba
Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba

Irán elnöke vasárnap délután intézett beszédet a néphez, melyben a megtorlás folytatását helyezte kilátásba.

Ali Hámenei halála után az iszlamista hatalom legfontosabb politikai döntéshozójává előlépő Peszeskján a beszédében biztosította az irániakat, hogy az ajatollah nyomdokaiba fognak lépni. Hozzátette, hogy

nem hagyják abba az amerikai és izraeli csapások miatti megtorlásokat, szerinte az ellenséges katonai bázisokat támadják.

A tegnapi rakétacsapás-hullám áldozataként életét vesztő vallási vezetőt mártírnak nevezte. Azt is elmondta, hogy, hogy az ideiglenes vezetői tanács kezdte meg munkáját, a lépést az alkotmány utódlási folyamatának részeként nyilatkozva. Arra kérte a lakosságot, hogy tartsák fenn az aktív jelenlétet a közterületeken.

Az elnök szavaival ellentétben világos, hogy Teherán nem kizárólag a katonai célpontokat támadja, hanem korábban semleges országokban a civil infrastruktúrára is csapásokat mér.

Új vezetők vették át Iránt, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen

Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek

Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images

