Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba

Ali Hámenei halála után az iszlamista hatalom legfontosabb politikai döntéshozójává előlépő Peszeskján a beszédében biztosította az irániakat, hogy az ajatollah nyomdokaiba fognak lépni. Hozzátette, hogy

nem hagyják abba az amerikai és izraeli csapások miatti megtorlásokat, szerinte az ellenséges katonai bázisokat támadják.

A tegnapi rakétacsapás-hullám áldozataként életét vesztő vallási vezetőt mártírnak nevezte. Azt is elmondta, hogy, hogy az ideiglenes vezetői tanács kezdte meg munkáját, a lépést az alkotmány utódlási folyamatának részeként nyilatkozva. Arra kérte a lakosságot, hogy tartsák fenn az aktív jelenlétet a közterületeken.

Az elnök szavaival ellentétben világos, hogy Teherán nem kizárólag a katonai célpontokat támadja, hanem korábban semleges országokban a civil infrastruktúrára is csapásokat mér.

Címlapkép forrása: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images