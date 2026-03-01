Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Az izraeli miniszterelnök találkozott Israel Katz védelmi miniszterrel, Eyal Zamir altábornagygal, az izraeli védelmi erők vezérkari főnökével és David Barnea Moszad-főnökkel. Ezt követően a nyilvánosság előtt ismertette az ország terveit.

Erőink egyre nagyobb intenzitással támadnak Teherán szívében, és ez a következő napokban csak tovább fog fokozódni

- mondta.

Hozzátette, azt nem ígérheti, hogy a támadás eléri a rezsim bukását, a cél a határozott fellépés.

(Times of Israel)