„Izrael stratégiai hibát követett el” - Váratlan kritika Európa egyik legerősebb vezetőjétől
Emmanuel Macron francia elnök úgy látja, Izrael „stratégiai hibát követett el” azzal, hogy szárazföldi inváziót kezdett Libanon ellen.

A Hezbollah vasárnap kezdte el lőni Izrael területét, miután Irán nyilvánosan is bejelentette, hogy az izraeli légierő megölte Ali Hámenei ajatollahot. Az incidensre válaszul az IDF légiereje bombázni kezdte Libanont, majd a szárazföldi erők behatoltak az ország területére.

Izrael, úgy fest, szárazföldi inváziót próbál kezdeni. Ez súlyos eszkaláció és stratégiai hiba. A Hezbollahnak le kell állítania a csapásaikat, Izraelt pedig felszólítom arra, hogy tisztelje a libanoni területi egység egészét

– mondta Emmanuel Macron elnök, kommentálva az eseményeket.

Tisztázta: a Hezbollah „maga is súlyos hibát követett el” Izrael megtámadásával, tettük pedig egyaránt veszélyezteti Izrael és Libanon népét.

Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

