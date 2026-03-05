Donald Trumpot sem kerüli el a mocsár, amiből évtizedek óta próbál kikászálódni Amerika – Válaszolt a szakértő

Csicsmann Lászó a Portfolio külpolitikai videós podcastjében az Irán ellen szombaton megindított amerikai-izraeli támadások kapcsán elmondta:

az amerikai csapatösszevonás a közel-keleti térségben önmagában afelé mutatott, hogy számítani kell valamire.

A Közel-Kelet-szakértő szerint az azonban nem tisztázódott, hogy a háború pontosan milyen célok mentén indult meg.

Ez még most sem teljesen világos, és [az sem], hogy hogyan lehet kijönni ebből a háborúból. Mert elindítani el lehet, csak mi az a pont, az eszkalációs fázisnak a teteje, amikor azt mondja az Egyesült Államok is, hogy na jó, akkor nagyjából elértük azt, amit szerettünk volna, és lépjünk ki

- tette fel a kérdést a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.

Csicsmann szerint mind amerikai, mind izraeli oldalon hivatkoznak a rezsimváltásra, de valószínűleg mást ért rajta az izraeli, mint az amerikai vezetés, ezért "nem teljesen azonosak a háborús céljai a két államnak".

Tehát én azt is borítékolom, hogy majd valahol, amikor véget ér ez a háború, az nem lesz kielégítő Izrael számára, hogyha az nem rezsimváltással végződik

- fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Csicsmann úgy véli, a háború kirobbanásával Teheránban megint megerősítést nyert az a nézet, hogy hiába tárgyaltak az Egyesült Államokkal az atomprogramról, az lett a diplomáciai erőfeszítések vége, hogy támadás alá vették őket – ahogy tavaly is.

Tehát az iráni narratíva vagy felfogás az az, hogy nem szabad a nyugatiakkal tárgyalni, mert ez igazából háborúval zárul, és ez a keményvonalasoknak a táborát erősíti meg.

Így az amerikai-izraeli támadás elősegítheti akár a rezsim radikálizációját is a mérséklődés helyett.

Ami a rezsimváltás vagy a demokratikus átmenet esélyét illeti,

a Közel-Kelet-szakértő szerint azt kell figyelni a következő hetekben, hogy a legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatolah megölése után látunk-e az iráni eliten belül törésvonalakat, alternatív hangokat, amelyek arra mutatnak, hogy megreped az iszlám köztársaság stabilitása.

Jelenleg nincs ilyenre utaló jel. [...] Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogyha nagy gond jön Iránban, akkor mondjuk egy katonai junta irányába megy el a rendszer

- vélekedett Csicsmann, a Forradalmi Gárda befolyására utalva.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Vael Hamzeh