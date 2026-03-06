  • Megjelenítés
Kiderült: szép csendben példátlan segítséget kap Irán Oroszországtól - Moszkva mégsem hagyta magára szövetségesét
Globál

Kiderült: szép csendben példátlan segítséget kap Irán Oroszországtól - Moszkva mégsem hagyta magára szövetségesét

Portfolio
Oroszország hírszerzési információkkal és célkoordinátákkal segíti az iráni haderőt az Közel-Kelet amerikai bázisai elleni csapások során – írta meg a Washington Post három, egymástól független hírszerzési forrás alapján.

Az anonim tisztviselők azt állítják a lapnak:

Oroszország segít felderítési adatokkal az iráni haderőknek az amerikai hadihajók, repülőgépek és katonai bázisok elleni csapásokban.

Igencsak átfogó együttműködésnek tűnik a dolog”

– mondta a lap egyik forrása.

Azt állítják: azért van a célkereső tevékenységben orosz segítségre szükség, mert Irán saját hírszerzési és felderítési képességei súlyos károkat szenvedtek a majdnem egy hete tartó háború kezdete óta.

Pete Hegseth védelmi miniszter korábban azt mondta: Oroszország és Kína „nem igazán tényező” ebben a háborúban, Moszkva pedig arról kommunikált, hogy nem segítenek Iránnak, mert Irán nem kért segítséget.

A cikket a washingtoni orosz követség nem volt hajlandó kommentálni, az amerikai kormány annyit felelt a lap kérdésére, hogy Irán épp megsemmisítő vereséget szenved.

Címlapkép: Mil.ru / Wikimedia Commons / A címlapkép illusztráció.

