Úgy tűnik, Ukrajna segíthet megoldani a globális olajkrízist

A tárgyalások jelenleg kormányközi szinten zajlanak, nem pedig közvetlenül a gyártókkal.

Az egyeztetések az elfogódrónok mellett akusztikus érzékelőkre is kiterjednek.

Ezek az eszközök hangjelek alapján már korai stádiumban képesek felderíteni a közeledő pilóta nélküli repülőgépeket. Szintén napirenden vannak az elektronikai hadviselési (EHV) rendszerek. Ezeket Ukrajna az orosz drónok, különösen a Sahed típusok navigációs és irányítási jeleinek zavarására használja.

Az üzlet kulcsfontosságú lehet a háború sújtotta övezetben, ugyanis az Egyesült Államok és Izrael konfliktusa Irán ellen globális olajválságot hozott. Az Öböl a világ egyik legfontosabb kőolaj- és földgáz-kitermelője, a nyersanyagok pedig a Hormuzi-szoroson keresztül jutnak el a világpiacra. A keskeny tengerszorost Teherán részlegesen lezárta, ami zavart okozott az ellátásban. A térség országainak kulcsfontosságú lehet, hogy

olcsó, de hatékony megoldást találjanak az Irán felől záporozó drónok elhárítására, mivel ez a kőolaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását is megindíthatja.

A hét folyamán egy ukrán küldöttség járt Dohában és Abu-Dzabiban. A delegáció az iráni drónok elleni védekezési módszereket mutatta be, továbbá az esetleges szállításokról is tárgyalt. Ukrajna az amerikai kormánytól hivatalos felkérést kapott ilyen jellegű támogatás nyújtására a Közel-Keleten. Nyugati sajtójelentések szerint az Egyesült Államok és az Öböl menti országok ukrán elfogódrónok vásárlásáról is egyeztetnek. Az ukrán fegyveres erők voltak az elsők, amelyek sorozatgyártású, mindössze néhány ezer dolláros drónokat vetettek be az iráni eredetű orosz Sahed-drónok megsemmisítésére.

Az akusztikus rendszerek terén érdemes kiemelni az ukrán ARes vállalat fejlesztését. A cég még 2025 decemberében mutatta be akusztikus célzórendszerét, amely nehéz körülmények között is képes a drónok és rakéták felderítésére. Ez a technológia az FPV-drónoktól a Sahedekig többféle típus észlelésére alkalmas. A fejlesztők szerint

a rendszer ráadásul zajos városi környezetben is képes egyidejűleg több légi célt követni.

