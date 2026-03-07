  • Megjelenítés
„Ma nagyon kemény ütést kapnak” – Fenyegető üzenettel válaszolt Trump az iráni elnök szavaira
Maszúd Peszeskján iráni elnök szombat délelőtt váratlanul bejelentette, nem fognak több támadást indítani a térség arab országai ellen, és ő maga személyesen fog minden érintett állam vezetőjétől bocsánatot kérni. Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön válaszolt Peszeskján szavaira, és egy komoly fenyegetést is küldött Iránnak.

Irán, amelyet a POKOLIG ütöttek, bocsánatot kért és megadta magát közel-keleti szomszédjainak, és megígérte, hogy nem fog többé lőni rájuk. Ezt az ígéretet csak a könyörtelen amerikai és izraeli támadás miatt tették. Át akarták venni és uralni a Közel-Keletet. Ez az első alkalom évezredek óta, hogy Irán veszített a környező közel-keleti országokkal szemben. (...) Irán többé már nem a „Közel-Kelet zsarnoka”, hanem „A KÖZEL-KELET VESZTESE”

– fogalmazott saját közösségi felületén Trump.

Hozzátette, Irán még évtizedeken keresztül vesztes lesz, „amíg meg nem adják magukat, vagy ami valószínűbb, teljesen össze nem omlanak!”

Az amerikai elnök ezután egy fenyegetést is megfogalmazott.

Ma Irán nagyon kemény ütést kap! Irán rossz magatartása miatt olyan területek és embercsoportok is komoly megfontolás tárgyát képezik a teljes megsemmisítés és a biztos halál szempontjából, amelyek eddig nem voltak célpontok

– írta talányosan Trump.

