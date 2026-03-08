Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát

Az iszlamista rezsim kész megtorló lépéseket tenni, ha nem szűnnek meg az energetikai infrastruktúrát érő támadások az országban. Az Egyesül Államok és Izrael több kulcsfontosságú létesítményt támadott, a fővárosban, Teheránban például egészen apokaliptikus képeket látni, miután felrobbant egy olajtároló. A szóvivő azt mondta, hogy a két ellenséges hatalom a civileket támadja, és hangsúlyozta, hogy az IRGC eddig tartózkodott a hasonló akcióktól.
A helyzet most megváltozott szerinte. Azt is elmondta, hogy lényegében mi Teherán célja az akciókkal: elérni, hogy az Egyesült Államok térségi szövetségesei nyomást gyakoroljanak Donald Trumpra, hogy fejezze be Irán támadását. Az amerikai elnöknek külön is üzent a Forradalmi Gárda szóvivője:
Ha el tudod viselni az olaj hordónkénti 200 dollárnál magasabb árát, akkor folytasd ezt a játékot
– mondta.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a globális olajár drámai megemelésével fenyegetőznek, korábban a Hormuzi-szoros (részleges) lezárásánál is ugyanilyen képet vázoltak fel.
Fontos megjegyezni, hogy Irán az elmúlt napokban már többször is lőtte a környező országok olajinfrastruktúráját, így tankerhajókat, finomítókat, de kitermelő területeket is ért csapás.
Címlapkép forrása: Stringer/picture alliance via Getty Images
