Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) szóvivője megszólalt az iráni energetikai infrastruktúrát ért támadásokat követően – közölte az Al-Dzsazíra.

Az iszlamista rezsim kész megtorló lépéseket tenni, ha nem szűnnek meg az energetikai infrastruktúrát érő támadások az országban. Az Egyesül Államok és Izrael több kulcsfontosságú létesítményt támadott, a fővárosban, Teheránban például egészen apokaliptikus képeket látni, miután felrobbant egy olajtároló. A szóvivő azt mondta, hogy a két ellenséges hatalom a civileket támadja, és hangsúlyozta, hogy az IRGC eddig tartózkodott a hasonló akcióktól.

A helyzet most megváltozott szerinte. Azt is elmondta, hogy lényegében mi Teherán célja az akciókkal: elérni, hogy az Egyesült Államok térségi szövetségesei nyomást gyakoroljanak Donald Trumpra, hogy fejezze be Irán támadását. Az amerikai elnöknek külön is üzent a Forradalmi Gárda szóvivője:

Ha el tudod viselni az olaj hordónkénti 200 dollárnál magasabb árát, akkor folytasd ezt a játékot

– mondta.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a globális olajár drámai megemelésével fenyegetőznek, korábban a Hormuzi-szoros (részleges) lezárásánál is ugyanilyen képet vázoltak fel.

Fontos megjegyezni, hogy Irán az elmúlt napokban már többször is lőtte a környező országok olajinfrastruktúráját, így tankerhajókat, finomítókat, de kitermelő területeket is ért csapás.

Címlapkép forrása: Stringer/picture alliance via Getty Images

