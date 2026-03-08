Robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget az európai fővárosban: nem zárják ki a terrortámadást a hatóságok

A BBC tudósítása alapján a rendőrség helyi idő szerint hajnali 1 óra körül "jelentős erőket" vezényelt a helyszínre, miután az amerikai nagykövetség közelében hangos robbanásről érkezett bejelentés. A detonáció a külképviselet ügyfélbejáratánál történt. Az épület az oslói belvárostól mintegy hét kilométerre található.
Frode Larsen, a rendőrség nyomozati és hírszerzési egységének vezetője a norvég közszolgálati televíziónak (NRK) nyilatkozott az esetről - számol be az Al-Dzsazíra.
az egyik feltételezésük szerint terrorcselekményről lehet szó,
de más lehetséges indítékokat is alaposan megvizsgálnak.
Nem ragadtunk le egyetlen verziónál, nyitottnak kell lennünk arra, hogy más okok is állhatnak a történtek mögött
- fogalmazott Larsen.
Természetes, hogy ezt a jelenlegi biztonsági helyzet összefüggésében értelmezzük, és hogy ez egy szándékosan az amerikai nagykövetség ellen irányuló támadás lehet
- tette hozzá a sajtótájékoztatón a nyomozócsoport vezetője a Reuters szerint.
A norvég rendőrség még mindig keresi az elkövető(ke)t, egyelőre nem azonosítottak egy gyanúsítottat sem.
A közösségi médiában közzétett fotókon jól látszanak a konzulátus bejárata előtt szétszórodott üvegszilánkok. Az üvegajtó megrepedt, a padlón égésnyomok figyelhetők meg. Az amerikai diplomáciai képviselet munkatársai egyelőre nem kommentálták az esetet.
A norvég hatóságok elfogadhatatlannak minősítették a történteket. Espen Barth Eide külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a diplomáciai képviseletek biztonsága kiemelt fontosságú Norvégia számára. Hozzátette továbbá, hogy már felvette a kapcsolatot Eric Meyerrel, az amerikai nagykövetség ügyvivőjével.
A rendőrség a lakosság segítségét is kéri a nyomozáshoz. Felszólítottak mindenkit, aki bármit látott vagy hallott az incidenssel kapcsolatban, hogy haladéktalanul jelentkezzen a hatóságoknál.
A címlapkép illusztráció.
