Robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget az európai fővárosban: nem zárják ki a terrortámadást a hatóságok

Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél vasárnap hajnalban. A detonáció nem okozott személyi sérülést, de az épületben kisebb anyagi kár keletkezett. A norvég rendőrség nem zárja ki a terrorizmus lehetőségét a közel-keleti háborúval összefüggésben, de más potenciális indítékokat is vizsgálnak.

A BBC tudósítása alapján a rendőrség helyi idő szerint hajnali 1 óra körül "jelentős erőket" vezényelt a helyszínre, miután az amerikai nagykövetség közelében hangos robbanásről érkezett bejelentés. A detonáció a külképviselet ügyfélbejáratánál történt. Az épület az oslói belvárostól mintegy hét kilométerre található.

Frode Larsen, a rendőrség nyomozati és hírszerzési egységének vezetője a norvég közszolgálati televíziónak (NRK) nyilatkozott az esetről - számol be az Al-Dzsazíra.

az egyik feltételezésük szerint terrorcselekményről lehet szó,

de más lehetséges indítékokat is alaposan megvizsgálnak.

Nem ragadtunk le egyetlen verziónál, nyitottnak kell lennünk arra, hogy más okok is állhatnak a történtek mögött

- fogalmazott Larsen.

Természetes, hogy ezt a jelenlegi biztonsági helyzet összefüggésében értelmezzük, és hogy ez egy szándékosan az amerikai nagykövetség ellen irányuló támadás lehet

- tette hozzá a sajtótájékoztatón a nyomozócsoport vezetője a Reuters szerint.

A norvég rendőrség még mindig keresi az elkövető(ke)t, egyelőre nem azonosítottak egy gyanúsítottat sem.

A közösségi médiában közzétett fotókon jól látszanak a konzulátus bejárata előtt szétszórodott üvegszilánkok. Az üvegajtó megrepedt, a padlón égésnyomok figyelhetők meg. Az amerikai diplomáciai képviselet munkatársai egyelőre nem kommentálták az esetet.

A norvég hatóságok elfogadhatatlannak minősítették a történteket. Espen Barth Eide külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a diplomáciai képviseletek biztonsága kiemelt fontosságú Norvégia számára. Hozzátette továbbá, hogy már felvette a kapcsolatot Eric Meyerrel, az amerikai nagykövetség ügyvivőjével.

A rendőrség a lakosság segítségét is kéri a nyomozáshoz. Felszólítottak mindenkit, aki bármit látott vagy hallott az incidenssel kapcsolatban, hogy haladéktalanul jelentkezzen a hatóságoknál.

