Megtámadta Irán a NATO-t – Teherán megkapta a végső figyelmeztetést, ezután történelmi fordulat jöhet

Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomlolhat.

A megfelelő figyelmeztetéseket eljuttattuk Iránba”

– mondta a török elnök.

Bár többször is figyelmeztettük őket, provokatív lépéseket tesznek Törökország ellen. Nem szabadna, hogy olyat tegyenek, amely árnyékot vet az ezeréves szomszédi és testvéri kötelékünkre”

– mondta Erdogan elnök.

Hozzátette ugyanakkor:

Törökország nem tervez ellentámadást indítani, Ankara úgy látja, a legfontosabb az, hogy „az ország távol maradjon a tűztől.”

Irán eddig két ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállam Törökországra. A kollektív védelmet szavatoló 5. cikkely aktiválása azonban továbbra sincs tervben a szövetség részéről.

Címlapkép forrása: Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images