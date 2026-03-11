  • Megjelenítés
Bejelentette Trump kulcsembere: itt van a fordulat, amire mindenki várt - Hamarosan vége lehet a háborúnak Ukrajnában
Globál

Bejelentette Trump kulcsembere: itt van a fordulat, amire mindenki várt - Hamarosan vége lehet a háborúnak Ukrajnában

Portfolio
Hamarosan elérjük azt a pontot, ahol Oroszország és Ukrajna egyaránt úgy látja: itt az idő akár súlyos áldozatok árán lezárni a háborút – jelentette be Steve Witkoff amerikai főtárgyaló az Ukrinform cikke szerint.

Witkoff azt mondta: az ukránok is úgy látják, hogy csak a genfi tárgyalások óta többet sikerült tenni a háború lezárása felé, mint az elmúlt négy év során bármikor.

Úgy gondolom, Trump elnök sikeresen intézi el ezeknek a dolgoknak a lezárását. Ebben az esetben: elmondta, hogy több ideig tart a dolog, mint gondolta. De most már látjuk a jeleit annak, hogy mindkét oldal fáradt és leharcolt. Szerintem, remélhetően, ez már egy fordulópont”

– mondta az amerikai diplomata.

Volt egy pont, ahol én és Jared [Kushner] úgy éreztük, hogy végeztek a háborúval [az oroszok és ukránok]. Reméljük, hogy már ma, vagy hamarosan tényleg eljutunk erre a pontra”

– mondta Witkoff.

Steven Witkoff Donald Trump legbefolyásosabb diplomatája, az egykori ingatlanbefektető kulcsfontosságú szerepet játszik a közel-keleti és az ukrajnai háborúk lezárása érdekében zajló tárgyalások menetében.

Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images

