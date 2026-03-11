Kiadták a figyelmeztetést az amerikaiak: pusztító támadás indulhat, mindenki meneküljön az iráni kikötőkből

A CENTCOM közleménye szerint Irán a polgári kikötőket "a nemzetközi hajózást fenyegető hadműveletek végrehajtására" használja. Az amerikai katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jog értelmében a katonai célokra igénybe vett polgári létesítmények elveszítik védett státuszukat. Ezzel a lépéssel jogszerű katonai célponttá válnak.

A parancsnokság nyomatékosan kérte az iráni civileket, köztük a kikötői munkásokat, az adminisztratív személyzetet és a kereskedelmi hajók legénységét a veszélyeztetett területek elhagyására.

Felszólították őket, hogy haladéktalanul kerüljék el azokat a kikötői létesítményeket, ahol az iráni haditengerészet tevékenykedik. Továbbá arra kérték őket, hogy tartsanak biztonságos távolságot az iráni hadihajóktól és katonai eszközöktől.

A CENTCOM elismerte, hogy nem tudja teljes körűen szavatolni a civilek biztonságát. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy "minden megvalósítható óvintézkedést" megtesznek a polgári áldozatok számának minimalizálása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images