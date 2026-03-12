Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját

A lap úgy tudja: számos amerikai hírszerzési jelentés is egybefüggően azt állítja,

az iráni rezsim stabil, nem fenyegeti összeomlás a komoly veszteségek és állandó ellenséges bombázás ellenére sem.

A Reuters megtudta azt is, hogy az izraeli hírszerzési szervek hasonló konklúziókra jutottak: „nem biztosra vehető,” hogy az iráni iszlamista rezsim egyhamar meg fog bukni.

A lap forrásai arról is beszéltek, hogy valószínűleg szárazföldi intervenció kell majd ahhoz, hogy az iráni ajatollahok hatalma tényleg megbukjon, az országban működő ellenzéki csoportok ugyanis nem rendelkeznek önallóan megfelelő katonai képességgel ahhoz, hogy érdemben felvegyék a harcot az iráni haderővel szemben, még amerikai és izraeli légi támogatás mellett sem.

Érdemes megjegyezni: bár amerikai vezetők többször is lázadásra szólították fel az iráni ellenzéket az elmúlt napokban, a kommunikációból látványosan kikerült az iszlamista rezsim megbuktatása, mint az USA és Izrael egyik legfontosabb katonai célja.

