  • Megjelenítés
Bejelentették: kínai szuperszonikus cirkálórakétákat telepítettek Magyarország szomszédjába
Globál

Bejelentették: kínai szuperszonikus cirkálórakétákat telepítettek Magyarország szomszédjába

Portfolio
Szerbia hivatalosan is megerősítette, hogy kínai gyártmányú szuperszonikus cirkálórakétákat vásárolt, miután fotók szivárogtak ki a fegyverekről az internetenű - írta meg az Euractiv.

A héten olyan fotók kezdtek terjedni a közösségi médiában és a védelmi blogokon, amelyeken feltehetően CM-400AKG típusú kínai cirkálórakéták láthatók szerb MiG-29-es vadászgépekre szerelve.

Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtök este az állami televízióban megerősítette a hírt.

Vannak dolgaink, amelyeket nem mutogatunk"

- mondta az államfő. Hozzátette, hogy

Még több Globál

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Moszkva ünnepel: hatalmasat nyertek az iráni háborúval, ömlik a pénz Oroszországba

Szerbia "jelentős számban" birtokol ilyen rakétákat, és a készletet tovább fogják bővíteni.

Bár részleteket nem árult el, a fegyvereket "rendkívül drágának" és "rendkívül hatékonynak" nevezte.

A CM-400AKG a kínai YJ-12-es rakéta exportváltozata. Szakértők szerint a fegyver a hiperszonikus sebességet is megközelítheti, és felszíni célpontok elleni csapásmérésre tervezték.

Szerbia uniós tagjelölt, ugyanakkor a nyugat-balkáni térség azon kevés országainak egyike, amelyek nem tagjai a NATO-nak. A "semlegesség megőrzése" jegyében a belgrádi vezetés jelentős összegeket fordít a haderő fejlesztésére. Legutóbbi, nyilvánosságra hozott beszerzésük 12 darab francia Rafale vadászgép megrendelése volt 2,7 milliárd euró értékben.

Kapcsolódó cikkünk

Különös fegyver bukkant fel Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom LS-6 siklóbombákkal látta el a MiG-29-eseket

Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok

Dróntámadás érte a Török Áramlat gázvezetéket – két hullámban érkeztek a légicsapások

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility