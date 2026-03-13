Bejelentették: kínai szuperszonikus cirkálórakétákat telepítettek Magyarország szomszédjába

A héten olyan fotók kezdtek terjedni a közösségi médiában és a védelmi blogokon, amelyeken feltehetően CM-400AKG típusú kínai cirkálórakéták láthatók szerb MiG-29-es vadászgépekre szerelve.

Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtök este az állami televízióban megerősítette a hírt.

Vannak dolgaink, amelyeket nem mutogatunk"

- mondta az államfő. Hozzátette, hogy

Szerbia "jelentős számban" birtokol ilyen rakétákat, és a készletet tovább fogják bővíteni.

Serbia has integrated Chinese CM-400AKG hypersonic/supersonic missiles onto its MiG-29SM fighter jets.The missiles (≈240–400 km range, up to ~Mach 5–6) greatly boost Serbia’s long-range strike capability.The integration was done using a Chinese WZHK-1 “plug-and-play” pylon… pic.twitter.com/8AAFHni3y7 https://t.co/8AAFHni3y7 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Bár részleteket nem árult el, a fegyvereket "rendkívül drágának" és "rendkívül hatékonynak" nevezte.

A CM-400AKG a kínai YJ-12-es rakéta exportváltozata. Szakértők szerint a fegyver a hiperszonikus sebességet is megközelítheti, és felszíni célpontok elleni csapásmérésre tervezték.

Szerbia uniós tagjelölt, ugyanakkor a nyugat-balkáni térség azon kevés országainak egyike, amelyek nem tagjai a NATO-nak. A "semlegesség megőrzése" jegyében a belgrádi vezetés jelentős összegeket fordít a haderő fejlesztésére. Legutóbbi, nyilvánosságra hozott beszerzésük 12 darab francia Rafale vadászgép megrendelése volt 2,7 milliárd euró értékben.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images