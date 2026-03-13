Megérkezett a várva várt szállítmány Ukrajnába: Kijev elárulta, miért olyan fontosak a PAC-3-ak
Az ukrán védelmi minisztérium elmondta, hogy az újonnan leszállított PAC-3 rakéták miképp segítenek az ellenséges ballisztikus rakéták elhárításában – írja Defense Express.

Ukrajna újabb szállítmány PAC-3-as elfogó rakétát kapott, amely kulcsfontosságú a ballisztikus rakéták elleni védekezésnél. A védelmi minisztérium közleménye szerint ezek az egyik legfontosabb elemei a rétegzett, ballisztikus és hiperszonikus fegyverek elhárításának. Ezekkel

képesek olyan csúcsrakéták ellen is hatékonyan védekezni, mint a Kindzsal, a Kalbr, vagy az Iszkander.

Kijev azért kedveli kifejezetten ezt a fejlesztést, mivel eltérő logikával működik a többi rendszerrel szemben. Lényege, hogy erőteljesen ütközik az érkező eszközzel, ezzel teljesen megsemmisíti azt. Ezzel a gyakorlattal jelentősen csökken annak a lehetősége, hogy a lehulló törmelék a földi infrastruktúrában károkat okoz. A PAC-3-as rakéta öt méter hosszú, átmérője 25 centiméter, és nagyjából 218 kilogrammos. Akár a 6170 km/h-s sebességet is elérheti, aktív radarkeresővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a gyorsan mozgó célpontok önálló követését és elfogását.

A kifinomult irányítórendszernek köszönhetően éles manőverekre is képes, így a dinamikus fenyegetéseket is el tudja hárítani. Kiemelkedővé teszi, hogy a PAC-3 rakéta nem igényel folyamatos földi célpont-megvilágítást az elfogás végrehajtásához. Egyetlen Patriot hordozórakéta akár 16 PAC-3 elfogórakétát is képes szállítani, így a rendszer akár 16 célpontot is képes megtámadni újratöltés nélkül. Ezek a képességek együttesen alkalmassá teszik, hogy akár nagyobb ukrán városokat is megvédjen a támadásoktól.

