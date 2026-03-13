Súlyos árat fizet az Egyesült Államok az oltásellenességért: újra terjed a rég elfeledett vírus

Tovább terjed a kanyarójárvány Amerikában. Az állam egészségügyi hatósága pénteken három új esetet jelentett, ezzel a járványhoz köthető fertőzések száma közel 1000-re emelkedett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony átoltottsági arány miatt a betegség terjedése még hetekig vagy akár hónapokig is elhúzódhat.

A fertőzöttek túlnyomó többsége, 930 fő oltatlan volt.



Tizennyolcan részlegesen, 26-an pedig teljes körűen voltak beoltva. Huszonkét esetben a betegek oltási státusza ismeretlen maradt. Jelenleg legalább harminc ember van karanténban a vírussal való érintkezés miatt, további négy személy pedig járványügyi elkülönítésben tartózkodik.

A legtöbb megbetegedést az 5–17 éves korosztályban regisztrálták, akiket az öt év alatti gyermekek követnek a fertőzöttségi statisztikákban. Az amerikai járványügyi központ (CDC) új megbízott igazgatója, Jay Bhattacharya március elején nyomatékosan arra kérte az amerikaiakat, hogy oltassák be magukat kanyaró ellen.

Hangsúlyozta, hogy az oltás nyújtja a leghatékonyabb védelmet a betegséggel szemben, amely

elterjedését az egyre erősebb vakcina ellenesség fűti:

