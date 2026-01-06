  • Megjelenítés
Új vezető a Future FM élén
Ingatlan

Új vezető a Future FM élén

Portfolio
Január 1-től Borné Takács Kata tölti be a magyar facility management cég, a Future FM Zrt. vezérigazgatói pozícióját, aki Mikó Zoltánt váltja – írja a cég közleményében.
Property Warm Up 2026
Találkozzon az ingatlanpiac legfontosabb szereplőivel!
Információ és jelentkezés

Takács két évtizede tagja a Future FM csapatának, előbb HR vezetőként, majd HR vezérigazgató-helyettesként dolgozott a cégnél.

Takács Katalin
Future FM - HR üzletág igazgató, LEO HR munkacsoport vezető
Takács Katalin a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetségének (LEO) HR Munkacsoport vezetője. A LEO-ban vállalt szerepe mellett, a hétköznapokban 2006 óta erősíti
Tovább
Takács Katalin a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetségének (LEO) HR Munkacsoport vezetője. A LEO-ban vállalt szerepe mellett, a hétköznapokban 2006 óta erősíti Tovább

Mikó Zoltán korábbi vezérigazgató 8 éven át tartó vezetői munkáját követően december 31-ével búcsúzik a társaságtól.

Mikó Zoltán
Future FM, vezérigazgató
Tovább
 Tovább

Mikó 2022 óta szerepel az ingatlanpiaci szakemberek Portfolio TOP 50-es listáján.

Kapcsolódó cikkünk

Az adatvezéreltség csak az egyik megatrend, amely felforgajta a HR világát

Így dolgozik a mai munkavállaló: a hibrid modell

Átszervezi magyarországi tevékenységét a B+N

Mi történik az irodáinkkal, irodaházakkal? Nyomás a munkáltatókon és a fejlesztőkön

Mikor gyújthatja be igazán a rakétákat az ingatlanpiaci finanszírozás? Megtudhatja a szakma csúcsrendezvényén!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Ötödével nőtt az eladó lakások száma tavaly
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility