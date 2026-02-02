  • Megjelenítés
Kiderült, milyen lakások adhatóak el most a leggyorsabban
Ingatlan

Kiderült, milyen lakások adhatóak el most a leggyorsabban

Portfolio
Nőtt a különbség az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje között az elmúlt évben: a panellakások eladási sebessége gyorsult, míg a használt házaké tovább lassult – derül ki az Otthon Centrum előző évi adásvételi adatait összegző elemzéséből.
Országos átlagban

a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost,

míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig 189 napra volt szükség tavaly. A lakások esetében csökkent, míg a házaknál nőtt az értékesítési idő, vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlantípusok között- számolt be az Otthon Centrum tavalyi adatairól Soóki-Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. Megjegyezte, hogy mivel az az ingatlanpiac erősen lokációfüggő, az eltérő földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók.

Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat
Tovább
A panelt veszik meg a leggyorsabban

Továbbra is panellakások számítanak a leggyorsabban eladható ingatlantípusnak, átlagosan 65 nap alatt találnak gazdára. A régióközpontokban még ennél is élénkebb a piac, itt mindössze 55 nap az átlagos értékesítési idő, melyet a külső pesti kerületek követnek 56 nappal. Budán és Pest megyében egyaránt 60 nap körül alakul az eladási idő, míg a belvárosi kerületekben 65 nap szükséges a sikeres tranzakcióhoz.

A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken ezzel szemben jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot.

Tavaly

a legnagyobb mértékben a panellakások értékesítési ideje csökkent,

kereken 20 nappal. A fővárosi belvárosi kerületek és a községek kivételével gyakorlatilag minden településtípusban érdemben csökkent a piacon töltött idő ebben a szegmensben.

A téglalakások esetében tavaly átlagosan 93 napra volt szükség az adásvételek zárásához. A leggyorsabban a régióközpontokban kötöttek üzletet, átlagosan 77 nap alatt. A budai és a külső pesti kerületekben 82 napra volt szükség az eladáshoz, míg a belvárosi kerületekben 93 napra. A megyei jogú városokban átlagosan 101, a kisebb városokban 113, míg a községekben már 152 napra volt szükség a sikeres tranzakcióhoz.

Összességében a téglalakások értékesítési ideje az előző évhez képest minden településtípusban átlagosan két héttel csökkent.

A házeladáshoz türelem kell

A használt házak piacán ezzel szemben lassabb forgás jellemezte az elmúlt évet: országos átlagban 189 nap volt az értékesítési idő. A legrövidebb idő a külső pesti kerületekben volt jellemző, átlagosan 143 nap, ezt követték a budai kerületek 158 és a régióközpontok 168 napos átlaggal.

Ezzel szemben az ingatlanok több időt töltöttek a piacon Pest megyében (177 nap), a megyei jogú városokban (196 nap), illetve a kisebb településeken (207 nap). A használt házak esetében a tavalyi év a 2024-es adatokhoz képest hét napos lassulást hozott. Soóki-Tóth várakozásai szerint

idén várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje,

míg a panellakások esetében ez néhány nappal nőhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

