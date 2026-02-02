Kiderült, milyen lakások adhatóak el most a leggyorsabban

Országos átlagban
a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost,
míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig 189 napra volt szükség tavaly. A lakások esetében csökkent, míg a házaknál nőtt az értékesítési idő, vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlantípusok között- számolt be az Otthon Centrum tavalyi adatairól Soóki-Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. Megjegyezte, hogy mivel az az ingatlanpiac erősen lokációfüggő, az eltérő földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók.
A panelt veszik meg a leggyorsabban
Továbbra is panellakások számítanak a leggyorsabban eladható ingatlantípusnak, átlagosan 65 nap alatt találnak gazdára. A régióközpontokban még ennél is élénkebb a piac, itt mindössze 55 nap az átlagos értékesítési idő, melyet a külső pesti kerületek követnek 56 nappal. Budán és Pest megyében egyaránt 60 nap körül alakul az eladási idő, míg a belvárosi kerületekben 65 nap szükséges a sikeres tranzakcióhoz.
A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken ezzel szemben jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot.
Tavaly
a legnagyobb mértékben a panellakások értékesítési ideje csökkent,
kereken 20 nappal. A fővárosi belvárosi kerületek és a községek kivételével gyakorlatilag minden településtípusban érdemben csökkent a piacon töltött idő ebben a szegmensben.
A téglalakások esetében tavaly átlagosan 93 napra volt szükség az adásvételek zárásához. A leggyorsabban a régióközpontokban kötöttek üzletet, átlagosan 77 nap alatt. A budai és a külső pesti kerületekben 82 napra volt szükség az eladáshoz, míg a belvárosi kerületekben 93 napra. A megyei jogú városokban átlagosan 101, a kisebb városokban 113, míg a községekben már 152 napra volt szükség a sikeres tranzakcióhoz.
Összességében a téglalakások értékesítési ideje az előző évhez képest minden településtípusban átlagosan két héttel csökkent.
A házeladáshoz türelem kell
A használt házak piacán ezzel szemben lassabb forgás jellemezte az elmúlt évet: országos átlagban 189 nap volt az értékesítési idő. A legrövidebb idő a külső pesti kerületekben volt jellemző, átlagosan 143 nap, ezt követték a budai kerületek 158 és a régióközpontok 168 napos átlaggal.
Ezzel szemben az ingatlanok több időt töltöttek a piacon Pest megyében (177 nap), a megyei jogú városokban (196 nap), illetve a kisebb településeken (207 nap). A használt házak esetében a tavalyi év a 2024-es adatokhoz képest hét napos lassulást hozott. Soóki-Tóth várakozásai szerint
idén várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje,
míg a panellakások esetében ez néhány nappal nőhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde
Januárban 16 százalékot emelkedett a BUX.
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Hatalmas csomag készül.
Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot
Elindult a roham a 2,5 millióért.
Hazahoznák a német aranyat az USA-ból, nehogy Trump rátegye a kezét
Annyira elszállt az USA-ba vetett bizalom, hogy inkább Németországba szállíttatnák a felhalmozott aranytömböket.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Rendkívül összetett a helyzet.
Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Vannak izgalmak.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.