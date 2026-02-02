  • Megjelenítés
Kijózanító adat érkezett: zuhantak a lakásvásárlások az év elején
Ingatlan

Kijózanító adat érkezett: zuhantak a lakásvásárlások az év elején

Portfolio
A DH Group havi tranzakciószám-becslése alapján 2026 januárjában a korábbi évek dinamikájához hasonló, mérsékelt aktivitással indult az ingatlanpiac: országosan 7662 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig 235 milliárd forintot tehetett ki.
A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint az év első hónapjában országosan 7 662 lakóingatlan cserélt gazdát, ami mind az előző hónaphoz, a váratlanul erős decemberhez képest, mind pedig az egy évvel korábbihoz képest lassulást mutat, ugyanakkor illeszkedik a piaci szezonalitásba.

A januári tranzakciószám mintegy 17%-kal alacsonyabb a 2025-ös év eleji induláshoz képest.

A tavalyi bázisidőszak kiugróan erős forgalmat produkált, amit elsősorban a Magyar Állampapír Plusz kamatfordulója és a kifizetések generáltak, jelentős tőkét csatornázva az ingatlanpiacra.

Az Otthon Start program tavaly szeptemberben hozott látványos tranzakciós csúcsot, amelyet egy élesebb korrekció követett, majd a decemberi meglepetésszerű növekedés zárt le. Ehhez a hektikus időszakhoz képest a 2026-os január egy óvatosabb, de kiszámíthatóbb piaci rajtot mutat.

A 2025-ös évet végül a korábbi várakozásoknak megfelelően, a 120-130 ezres sáv felső határán, mintegy 129 ezer tranzakcióval zárta a hazai ingatlanpiac. Ez kevesebb, mint a Portfolio Lakáspiaci Hangulatfelmérésében az előrejelzőktől kapott medián érték.

A jelenlegi folyamatok és a januári nyitás alapján a Duna House a 2026-os év egészére is hasonló, 110-130 ezer közötti adásvételi számot prognosztizál.

A hitelpiac januárban is rendkívül élénk volt. A DH Group pénzügyi márkája, a Credipass adatai szerint januárra 235 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, amivel éves összevetésben 88,2%-os növekedés látható az MNB 2025-ös januári adataihoz képest. A Credipass várakozásai alapján

a hitelvolumen a következő hónapokban is magas szinten maradhat,

sőt, további élénkülés várható a piacon.

