Hatéves csúcson a lakásáralkuk Amerikában: a vásárlóké lett a piac

A tartósan magas ingatlanárak és jelzáloghitel-kamatok miatt korábban rengeteg potenciális vevő kiszorult a piacról. Akik viszont most vásárolni tudnak, azok
nagyobb kínálatból válogathatnak, és erősebb alkupozícióból tárgyalhatnak az eladókkal.
Eközben a lakáseladások volumene harmincéves mélypont közelében jár.
Megoldják a lakhatási válságot - állítja Trump a deportálásokról
A Trump-kormányzat eközben azt állítja, hogy a deportálások kulcsszerepet játszhatnak a lakhatási költségek leszorításában, de egyelőre kevés bizonyíték támasztja alá, hogy az intézkedéseknek tartósan ilyen hatása lenne. "Megfizethető lakhatást szeretne? Segítsen jelenteni az illegális bevándorlókat a környékén" – írta a Belbiztonsági Minisztérium a közösségi médiában. Bár egyes városokban, ahol jelentős deportálások zajlottak, valóban mérséklődtek a bérleti díjak, de az elemzők szerint más tényezők jóval erősebben befolyásolják az árakat.
Újraéledni látszik a kereskedelmi ingatlanok piaca
A kereskedelmi ingatlanpiacon eközben látványos átrendeződés zajlik. Idén eddig 47 ilyen ingatlan talált gazdára 100 millió dollár feletti áron – ilyen magas számra legutóbb 2016-ban volt példa a Newmark ingatlanügynökség szerint. A kiskereskedelmi ingatlanokat évekig sok befektető túl kockázatosnak tartotta,
de a szektor pandémiát követő rugalmassága mára meggyőzte a tehetős vásárlókat is.
Az ingatlanbefektetési alapok és az intézményi vásárlók adták a tavalyi nagy értékű tranzakciók több mint felét.
Az irodapiac forgalma pedig tavaly elérte az 56 milliárd dollárt, ami több mint 20 százalékos növekedésnek felel meg a CoStar adatai szerint. A kereskedelmi ingatlanok között az irodai szektorban volt a legnagyobb az értékesítési volumen növekedése 2025-ben, ami nagy részben a csökkenő hitelfelvételi költségeknek köszönhető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
