Hatéves csúcson a lakásáralkuk Amerikában: a vásárlóké lett a piac

A tartósan magas ingatlanárak és jelzáloghitel-kamatok miatt korábban rengeteg potenciális vevő kiszorult a piacról. Akik viszont most vásárolni tudnak, azok

nagyobb kínálatból válogathatnak, és erősebb alkupozícióból tárgyalhatnak az eladókkal.

Eközben a lakáseladások volumene harmincéves mélypont közelében jár.

Megoldják a lakhatási válságot - állítja Trump a deportálásokról

A Trump-kormányzat eközben azt állítja, hogy a deportálások kulcsszerepet játszhatnak a lakhatási költségek leszorításában, de egyelőre kevés bizonyíték támasztja alá, hogy az intézkedéseknek tartósan ilyen hatása lenne. "Megfizethető lakhatást szeretne? Segítsen jelenteni az illegális bevándorlókat a környékén" – írta a Belbiztonsági Minisztérium a közösségi médiában. Bár egyes városokban, ahol jelentős deportálások zajlottak, valóban mérséklődtek a bérleti díjak, de az elemzők szerint más tényezők jóval erősebben befolyásolják az árakat.

Újraéledni látszik a kereskedelmi ingatlanok piaca

A kereskedelmi ingatlanpiacon eközben látványos átrendeződés zajlik. Idén eddig 47 ilyen ingatlan talált gazdára 100 millió dollár feletti áron – ilyen magas számra legutóbb 2016-ban volt példa a Newmark ingatlanügynökség szerint. A kiskereskedelmi ingatlanokat évekig sok befektető túl kockázatosnak tartotta,

de a szektor pandémiát követő rugalmassága mára meggyőzte a tehetős vásárlókat is.

Az ingatlanbefektetési alapok és az intézményi vásárlók adták a tavalyi nagy értékű tranzakciók több mint felét.

Az irodapiac forgalma pedig tavaly elérte az 56 milliárd dollárt, ami több mint 20 százalékos növekedésnek felel meg a CoStar adatai szerint. A kereskedelmi ingatlanok között az irodai szektorban volt a legnagyobb az értékesítési volumen növekedése 2025-ben, ami nagy részben a csökkenő hitelfelvételi költségeknek köszönhető.

