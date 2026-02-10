Hárommillió magyar sorsa a tét: drasztikus fordulatot követel öt szervezet a lakhatási válság miatt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Lakhatási Minimum 2026 52 oldalas anyaga kemény tételmondattal indít: „ma mintegy 3 millió embert, a lakosság harmadát érinti a lakhatási szegénység annak következtében, hogy a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben egyik kormány sem vezetett be hosszú távú, felelős lakáspolitikai intézkedéseket." A publikáció célja az, hogy a mindenkori kormány kezébe a lakhatási válság rengeteg aspektusának megoldására lehetséges eszközöket javasoljon.

A publikációt kedden sajtótájékoztatón mutatta be az azt összeállító öt szervezet, a Habitat for Humanity Magyarország, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, az Utcáról Lakásba! Egyesület, az Utcajogász Egyesület és a Városkutatás Kft., mind a Lakhatási Koalíció tagjai.

A Lakhatási Koalíció felrója a kormánynak, hogy már több ízben, országgyűlési és önkormányzati választásokat megelőzően is, felhívták a figyelmet a problémára, érdemi válasz nélkül. A Lakhatási Minimumok anyagaiban konkrét javaslatokat kínáltak a jelölteknek, hogy milyen lakhatási vállalásokat emeljenek be a programjukba. Azonban

annak ellenére, hogy a lakhatás témája az elmúlt másfél évben minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott közbeszédben, ez nem hozott érdemi változást,

és új, rendszerszintű megoldások sem kaptak teret.

Ezért egy újabb, sokadik Lakhatási Minimum megalkotása helyett a korábbi javaslataink érvényességét húzzuk alá, hogy felhívjuk a 2026-ben felálló kormányzat figyelmét a beavatkozások szükségességére

- írják.

A publikáció célja:

Hosszú távon kiszámítható, a szociális különbségeket csökkentő lakhatási szakpolitika valósuljon meg;

valósuljon meg; csökkenjen és megelőzhető legyen a hajléktalanság ;

; csökkenjen a lakhatási szegénység

bővüljön a nonprofit lakásszektor és a megfizethető lakások köre;

és a megfizethető lakások köre; energetikai felújítások által csökkenjen az energiaszegénység.

Az anyag 21 pontja egyszerre jogi, intézményi és költségvetési javaslat. A szerzők logikája szerint a lakhatási probléma nem egyetlen „programmal” oldható meg: kell hozzá jogi keret, állami felelős, stabil finanszírozás, és egyszerre kell kezelni a bérlakás-kínálat, a bérleti piac szabályai, a kilakoltatás–végrehajtás és az energetikai lemaradás kérdését.

Jogi és intézményi keret: alapjog, diszkrimináció-ellenes fellépés, felelős állami irányítás

A javaslatcsomag első pontja szerint „a lakhatás legyen az alaptörvényben rögzített alapjog”. Felveti, hogy a lakhatási jog érvényesítéséhez később szükség lehet kikényszeríthető, alanyi jogosultságot teremtő szabályokra is, különösen ami a leginkább sérülékeny csoportokat illeti. A második pont a lakhatási diszkrimináció elleni fellépést és a szegregáció/marginalizáció rendszerszintű kezelését kéri, és kiemelten javasolja a „helyi önazonosság védelméről szóló törvény” azonnali hatályon kívül helyezését.

A roma kisebbség esetében a területi szegregáció továbbra is fennáll

– figyelmeztetett az Utcajogász egyesület társelnöke, illetve szociális, jogi és lakhatási koordinátora, Szatmári Andrea.

A dokumentum kormányzási oldalról is erős állítást tesz: legyen felelős szerve a lakáspolitikának a kormányzaton belül, és készüljön kutatáson, valamint széles körű szakértői és társadalmi konszenzuson alapuló, hosszú távú állami lakhatási vízió és stratégia.

Hajléktalanság és kilakoltatás: kriminalizáció helyett megelőzés és lakhatási programok

A szervezetek azonnali jogi változást kérnek, amennyiben hatályon kívül kell helyezni a hajléktalanság kriminalizációjáról szóló jogszabályt. Ezzel párhuzamosan központilag finanszírozott, célzott lakhatási programok bevezetését javasolják a hajléktalan emberek számára, és azt, hogy az átmeneti intézményekből legyen több csatorna a tartós, megfizethető lakhatás felé. A lakáspolitikát nem csupán gazdaságpolitikai vagy családpolitikai keretben kell rendezni, hanem önálló szakpolitikai rendszerként kell működtetni, amely természetesen szoros kapcsolatban áll a szociálpolitikával – mondta előadásában Kovács Vera, Utcáról lakásba egyesület egyik alapító tagja.

"A jelenlegi szociálpolitikai rendszer problémája, hogy az állam hajlandó sok éven át normatívát fordítani arra, hogy a hajléktalan embereket intézményi elhelyezés keretében az otthontalan élethelyzetben tartsa, de nincs olyan szakpolitikai intézkedés, amely ebből kivezethetné őket" – tette hozzá a szakember.

A dokumentum azt is kéri, hogy törvény mondja ki: a hajléktalan családok támogatott bérlakásra vagy átmeneti elhelyezésre jogosultak, és érvényesüljön a gyermekvédelmi elv, miszerint gyermekeket tilos kizárólag anyagi okokból elválasztani a szüleiktől. Törvényben tiltanák az elhelyezés nélküli kilakoltatást állami és önkormányzati lakásokból, intézményekből, a hajléktalanná válás megelőzését pedig kifejezetten közérdeknek tekintenék.

Végrehajtás és árverés: több garancia, a „töredékáron” való értékesítés korlátozása

A csomag a végrehajtási szabályok módosítását is szükségesnek tartja a lakhatáshoz való jog érvényesítése érdekében. Szatmári szerint a lakhatáshoz való jog szemlélete lapjogi szemléletet követelne.

Elvárjuk a leendő kormánytól, hogy ne lehessen büntetni a hajléktalan élethelyzetet, ami egy szociális kérdés, nem pedig kriminalisztikai

– tette hozzá a szakember.

A dokumentumban két cél jelenik meg:

a végrehajtási eljárás során az önkényes lakásfoglalót is illesse meg a tisztességes eljáráshoz való jog; lakásárverésen az ingatlant ne lehessen a piaci érték töredékén értékesíteni.

Pénz és célzás: GDP 1,5%-os vállalás és Megfizethető Lakhatási Alap

A dokumentum egyik legkonkrétabb költségvetési javaslata: a kormányzat legalább a mindenkori éves GDP 1,5%-át fordítsa lakáscélra: ezen belül a központi források legalább fele célzottan a lakásszegénységben élőket támogassa, és 2030-ra a lakáscélú kiadások harmada egy újonnan indított Megfizethető Lakhatási Alapba áramoljon. A javaslat lényegi üzenete: a lakhatási költés ne csak több legyen, hanem kiszámíthatóbb és szociálisan jobban célzott is.

"Nagyon fontos lenne, hogy a szociális ellátórendszerbe beépüljenek és finanszírozásra kerüljenek a lakhatási feladatok, valamint rendelkezésre álljanak azok a kollégák, akik ezt megfelelő felkészültséggel és fizetésért tudják végezni" – mondta Kovács Vera.

A GDP 1,5 százalékának lakhatásra való költése nagyjából jelenleg is megvalósul, ha minden lakásra fordított kiadást összeadunk, beleértve az állami szervezetek által fejlesztőknek adott pénzeket is. A probléma azonban az, hogy ennek 95 százaléka nem szociális célokat szolgál – mondta Czirfusz Márton, a Periféria kutatóközpont alapítója.

Bérlakás: köztulajdonú és támogatott szektor bővítése, nonprofit logika

A csomag szerint „jóval kiterjedtebb” köztulajdonú és támogatott bérlakásszektorra van szükség, beleértve a szociális lakásügynökségek és nonprofit lakástársaságok által kezelt lakásokat. Az önkormányzatokat ösztönöznék és támogatnák, az állam pedig központi kezelésű programot indítana. Kiemelt elv: a bővülő megfizethető bérlakásszektort hosszú távon is nonprofit formában kell megtartani. Ezzel összefüggésben az önkormányzati bérlakásoknál keretszabályozást kérnek: a támogatott lakásokba „valóban a rászorulók” kerüljenek be, és a lakbérek legyenek arányosak a fizetési lehetőségekkel.

"A megfizethető bérlakásszektort nonprofit formában kell megtartani és bővíteni" – hangsúlyozta az Czirfusz, elutasítva a piaci fejlesztők bevonását erre a területre. Azt javasolja, hogy úgy alakítsák át a szabályozási környezetet, hogy megjelenhessenek nonprofit bérlakás-fejlesztők, ehhez pedig a "közösségi lakásszolgáltatók" jogi fogalmának bevezetését indítványozta. Ez biztosítaná, hogy a támogatások és állami források ne szivárogják el magánzsebekbe, hanem hosszú távon a bérlakásszektorban maradjanak nonprofit módon.

Lakásfenntartás és adósság: országosan egységes, normatív eszközök

A javaslat a mindennapi megfizethetőségi válságot is célozza. A szerzők országosan, egységes feltételekkel elérhető, központi költségvetésből finanszírozott normatív lakásfenntartási támogatást kérnek, amely nemcsak a rezsit, hanem a lakbérköltségeket is figyelembe veszi. Emellett minden településen elérhetővé tennék a központi finanszírozású adósságkezelési szolgáltatást és adósságcsökkentési támogatást, nagyobb hangsúlyt fektetve a prevencióra és hosszú távú családgondozásra; továbbá szélesítenék a magáncsőd elérhetőségét.

Somogyi Eszter szociológus, a Városkutató Intézet munkatársa szerint az összes településen elérhetővé kellene tenni a központi adósságcsökkentési támogatást, ami a közműdíj- és lakbértartozások kezelését tenné lehetővé. Szükség lenne a magáncsődtörvény reformjára is, hogy a súlyosan eladósodott, adósságcsapdában lévő emberek szélesebb köre számára kínáljon megoldást, és több típusú adósságra is kiterjedjen.

"Arra is szükség lenne, hogy a mindenkori kormány valós segítséget nyújtson az alacsony jövedelmúek számára, akár összegében jövedelem szerint differenciáltan, illetve tekintettel legyen a lakhatási sajátosságokra is" – mondta a szakember.

Magánbérleti piac és Airbnb: regisztráció, biztonság, a rövid távú kiadás szigorítása

A magánbérleti piacot is átláthatóbbá és biztonságosabbá tenné: a lakástörvény módosítását és felelős központi szervet javasol, valamint a magánbérletek regisztrációs rendszerét, pontosabb jogokat/kötelezettségeket, hosszabb felmondási időt, a bérbeadói jóváhagyás nélküli lakcímbejelentés lehetőségét és vitás ügyekre mediációt. A hosszú távú kiadást jövedelmezőbbé kell tenni a rövid távú szálláshely-kiadáshoz képest, a rövid távú kiadást pedig szigorítani kell: például a társasházaknak fizetett hozzájárulás kötelezővé tételével és a turisztikai hasznosítás napjainak szabályozásával.

Energetika: felújítási programok és célzottabb energiaár/támogatási logika

A magyar lakásállomány „lesújtó” műszaki-energetikai állapota miatt nagyléptékű, hosszú távon kiszámítható, szociálisan célzott felújítási programokra van szükség, amelyek nem csak a lakásminőséget javítják, hanem érdemben csökkentik az épületek energiaigényét és az energiaszegénységet is. A dokumentum az energiaszegénység kezelésére a rezsicsökkentési rendszer helyett igazságosabb, fenntarthatóbb ár- és támogatási rendszert javasol, amely garantálja az alapvető energiaszükségletek megfizethetőségét, miközben visszafogja a túlfogyasztást. Ennek részeként említi a szociálisan célzott sávos energiaárazást, valamint a szociális tüzelőanyag-támogatás reformját és kiterjesztését.

Mindez csak megfelelő és kiszámítható finanszírozás mellett valósítható meg: a kormányzati források mellett elengedhetetlen az európai uniós források szélesebb körű és célzott lakáscélú felhasználása – figyelmeztet Koritár Zsuzsanna, a Habitat for Humanity szakpolitikai menedzsere, szakértője.

A Lakhatási Minimum 2026 üzenete a piac felé az, hogy a lakhatás kezelésében a szerzők állami szerep- és forrásbővítést tartanak szükségesnek: jogi garanciákkal, központi koordinációval, a bérlakásszektor bővítésével és nagyléptékű felújításokkal. A csomag egy része közvetlenül is a piaci működés szabályait érintené (magánbérleti piac, rövid távú kiadás), a másik része pedig a piaci kereslet egy részét „kiváltó” vagy „kiegészítő” állami-nonprofit kínálatot építene.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ