Több ezer négyzetméteren újul majd meg a főváros repülőterének kritikus infrastruktúrája
Portfolio
A Budapest Airport közbeszerzési pályázatot hirdetett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér gurulóút-hálózatának átfogó rekonstrukciójára, valamint a hajtómű-próbázó hely összeköttetésének megvalósítására. A fejlesztés célja a repülőtér kapacitásának bővítése és a megnövekedett forgalom támasztotta igények kielégítése.
A Budapest Airport közbeszerzési eljárást indított a K jelű (TWY K) gurulóút felújítási munkálataira, valamint a hajtómű-próbázó hely összeköttetésének megtervezésére és kivitelezésére – szúrta ki a Magyar Építők. Az ajánlatok benyújtására március 23-ig van lehetőség, majd a kiválasztott vállalkozónak 199 nap áll rendelkezésére a projekt befejezésére.

A beruházás keretében a K és A5 jelzésű gurulóutak futópálya-biztonsági sávon kívüli szakaszait teljes körűen felújítják, ez érinti az N és A6 gurulóutak bizonyos részeit is. Megújulnak a burkolatok, a közműhálózatok és úgy átalakítják át a a terepviszonyokat, hogy azok megfeleljenek a hazai és a nemzetközi szabványoknak. A projekt részeként kiépül a Lufthansa-előtér és a hajtómű-próbázó hely közötti összeköttetés is.

A fejlesztés oka

a repülőtér kapacitásának növelése, a műszaki infrastruktúra állapotának javítása, valamint hogy biztonságosabb legyen a a légiforgalom.

Különösen fontos indok még az, hogy jelentősen bővült a a forgalom és megnőttek a repülőgépek. A kiírás szerint a kivitelező feladata lesz a gurulóút burkolatának és padkaszélességének felülvizsgálata, valamint a csatlakozási pontoknál található fordulási ívek vonalvezetésének ellenőrzése. Ahol szükséges, el kell végezni a burkolat és a padka szélesítését, illetve a kapcsolódó területek rendezését.

Az előzetes felmérések szerint a projekt magában foglalja a gurulóút betonburkolatának kiszélesítését, valamint új, kültéri bazaltbeton burkolat létesítését mintegy 4500 négyzetméteren. A meglévő aszfaltpadka elbontását követően új aszfaltburkolattal történő padkaszélesítés valósul meg körülbelül 7800 négyzetméteren. A munkálatok során szükséges az érintett közműhálózatok kiváltása vagy felújítása is, ami érinti a csapadékcsatornákat, a repülőtéri fénytechnikai kábeleket és berendezéseket, valamint az elektromos közműveket.

A hajtómű-próbázó hely összeköttetésének kialakításához – az előzetes számítások alapján – új betonburkolat építése szükséges hozzávetőleg 680 négyzetméteren, valamint új aszfaltpadka létesítése körülbelül 180 négyzetméteren. A projekt része a csatornavezeték kiépítése is.

Közel 20 millió utas fordult meg tavaly a budapesti reptéren

Óriási fejlesztés a nagyvárosban, 220 milliárdos kormányzati keret várja a folytatást

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

