Több ezer négyzetméteren újul majd meg a főváros repülőterének kritikus infrastruktúrája

A Budapest Airport közbeszerzési eljárást indított a K jelű (TWY K) gurulóút felújítási munkálataira, valamint a hajtómű-próbázó hely összeköttetésének megtervezésére és kivitelezésére – szúrta ki a Magyar Építők. Az ajánlatok benyújtására március 23-ig van lehetőség, majd a kiválasztott vállalkozónak 199 nap áll rendelkezésére a projekt befejezésére.
A beruházás keretében a K és A5 jelzésű gurulóutak futópálya-biztonsági sávon kívüli szakaszait teljes körűen felújítják, ez érinti az N és A6 gurulóutak bizonyos részeit is. Megújulnak a burkolatok, a közműhálózatok és úgy átalakítják át a a terepviszonyokat, hogy azok megfeleljenek a hazai és a nemzetközi szabványoknak. A projekt részeként kiépül a Lufthansa-előtér és a hajtómű-próbázó hely közötti összeköttetés is.
A fejlesztés oka
a repülőtér kapacitásának növelése, a műszaki infrastruktúra állapotának javítása, valamint hogy biztonságosabb legyen a a légiforgalom.
Különösen fontos indok még az, hogy jelentősen bővült a a forgalom és megnőttek a repülőgépek. A kiírás szerint a kivitelező feladata lesz a gurulóút burkolatának és padkaszélességének felülvizsgálata, valamint a csatlakozási pontoknál található fordulási ívek vonalvezetésének ellenőrzése. Ahol szükséges, el kell végezni a burkolat és a padka szélesítését, illetve a kapcsolódó területek rendezését.
Az előzetes felmérések szerint a projekt magában foglalja a gurulóút betonburkolatának kiszélesítését, valamint új, kültéri bazaltbeton burkolat létesítését mintegy 4500 négyzetméteren. A meglévő aszfaltpadka elbontását követően új aszfaltburkolattal történő padkaszélesítés valósul meg körülbelül 7800 négyzetméteren. A munkálatok során szükséges az érintett közműhálózatok kiváltása vagy felújítása is, ami érinti a csapadékcsatornákat, a repülőtéri fénytechnikai kábeleket és berendezéseket, valamint az elektromos közműveket.
A hajtómű-próbázó hely összeköttetésének kialakításához – az előzetes számítások alapján – új betonburkolat építése szükséges hozzávetőleg 680 négyzetméteren, valamint új aszfaltpadka létesítése körülbelül 180 négyzetméteren. A projekt része a csatornavezeték kiépítése is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyetlen szám mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált az orosz hadigépezet
Jelentős a növekedés egy árulkodó adatban.
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
20 százalékot vágnának a költségeken.
Olyan versenyképességi csapdába került Magyarország, amiből évekig nem látszik kiút
A régió gazdasági motorja odalett, a házi feladatot pedig nem végeztük el.
Súlyos hatásai lehetnek a cukros italoknak a fiatalokra
Eddig keveset foglalkoztak vele a kutatók.
Kipukkadt a januári gázlufi: 80 százalékos rali után hatalmas zuhanás
Hullámvasútra vett jegyet a gázár.
Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?
Nagy eséssel indítja a hetet az árfolyam.
Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!
Pedig két évtizede még népszavazáson utasították el.
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése
Más útszakaszok is megújulnak.
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben
A banki ügyfelekhez érkezett éves díjkimutatások nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megfelelő bank és számlacsomag kiválasztása, hanem arra is, hogy milyen sokat jelent
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!