Otthon Start: újabb 11 lakásprojektet nyilváníthat kiemeltté a kormány

Az államtitkár hozzátette, a tervezett, alapvetően kisebb, 250-400 lakásos beruházások jelentős része jelenleg elhanyagolt, barnamezős területen található, és jó közlekedési bekötéssel rendelkezik. A fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak az új, megfizethető lakáskínálat bővüléséhez, egyben lehetőséget jelentenek a városrészek megújítására is.

További 4300 új, otthon startos lakásfejlesztés gyorsított építési engedélyezési eljárásának megindításáról kezdődött társadalmi egyeztetés

- ismertette. A 11 új projekttel már 25-re bővülhet a nemzetgazdasági kiemelésben részesített beruházások köre, amelyek keretében több mint 17 ezer új otthon startos lakás építése kezdődött meg, vagy indulhat el hónapokon belül - hangsúlyozta.

A 11 beruházásból 9 Budapesten, egy Budaörsön, egy pedig Debrecenben valósulhat meg.

Lakásszám tekintetében a budapesti projektek 3200 lakás fejlesztését irányozzák elő. Ezekre a lakásfejlesztésekre is vonatkoznak az 1,5 millió forintos négyzetméteres árkorlátok - ismertette.

Panyi Miklós kiemelte, hogy négy, korábbi beruházásokkal nem érintett budapesti kerületben is indulhatnak otthon startos fejlesztések, "így a III., IV., XIV. és a XIX. kerületekben is elősegítjük a megfizethető lakáskínálat bővülését".

Az itt elérhető, február 24-éig véleményezhető tervezet szerint az alábbi projektekről van szó:

A mostani döntés így 11 kisebb, városképi és urbanisztikai szempontból is előremutató projektet érint, amelyeknek köszönhetően jó közlekedési bekötéssel rendelkező, számos esetben elhanyagolt állapotban lévő, régi ipari és kihasználatlan barnamezős területek is megújulhatnak - írta.

Az érintett önkormányzatokkal a szükséges egyeztetések a közeljövőben szintén megindulnak.

