Elfogyott a munkaerő? Ezzel az egyszerű módszerrel hidalnák át a súlyos hiányt az építőiparban
Elfogyott a munkaerő? Ezzel az egyszerű módszerrel hidalnák át a súlyos hiányt az építőiparban

Portfolio
A szakképzett munkaerő hiánya komoly fennakadásokat okoz az építőiparban. Az európai vállalkozások csaknem egyharmada szerint a munkaerőkapacitások szűkössége megnehezíti a feladatok elvégzését, növeli a projektek költségeit – és a helyzet Magyarországon is hasonló. A tartósnak bizonyuló kedvezőtlen tendenciára reagálva az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) nemrégiben önálló humán erőforrás munkacsoportot hozott létre, a digitális építőipari platformját itthon is forgalmazó PlanRadar pedig ehhez kapcsolódóan összefoglalta, hogy a munkafolyamatok digitalizációja hogyan támogatja a gyakorlatban a kisebb csapatok hatékonyságának javítását.
Az ÉVOSZ szakmai összefoglalója szerint a fluktuáció, a generációváltás, valamint a képzési és utánpótlási nehézségek együttes hatása felerősítette a munkaerőhiányt az építőiparban. A csökkenő megrendelések mellett 2025 legnagyobb kihívása a hatékony foglalkoztatás megszervezése, a jól képzett szakmunkások, mérnökök megtartása volt az ágazatban.  A gondokat az is súlyosbítja, hogy a dolgozókat jellemzően órabérben fizetik, ami természetesen nem ösztönzi a teljesítményjavítást.

A HR-munkacsoport célja a humánpolitikai fejlesztések összehangolása, a munkaerő-megtartó képesség javítása, az ágazat munkáltatói imázsának erősítése, valamint a képzés, az utánpótlás-nevelés, a duális képzési formák, az életpályamodellek bevezetésének támogatása. A PlanRadar magyarországi menedzsere, Borbély Csaba úgy látja, a szakszövetség által felvázolt, hosszabb távú célkitűzések eléréséhez már most is segítséget nyújtanak azok a digitális eszközök, amelyek mindennapi használatával a kisebb csapatok hatékonyabb munkát tudnak végezni.

Borbély Csaba
PlanRadar, regionális vezető
Borbély Csaba a PlanRadar regionális vezetője Magyarországon. Feladatai közé tartozik a vállalat növekedésének támogatása, a piaci terjeszkedés felügyelete és a magyar piac stratégiai irányvonalának kialakítása. Csaba a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett gazdasági elemző közgazdászként. Több évtizedes tapasztalatot szerzett neves nemzetközi vállalatoknál. A PlanRadar csapatához 2023 végén csatlakozott, azóta a magyar csapatot erősíti a célok elérésében. Széles körű tapasztalattal és stratégiai szemlélettel rendelkezik, amelyek kulcsszerepet játszanak a PlanRadar globális sikerében.
A szakember szerint

a digitális platformok egyszerűsítik a helyszíni adatgyűjtést, központosítják a kommunikációt, lehetővé teszik az azonnali jelentéstételt, csökkentik az utómunkát.

Annak köszönhetően, hogy az összes terv, feladat és dokumentáció egy helyen elérhető, a csapatok áttekinthető képet kapnak a projektek aktuális készültségi állapotáról, minimalizálják a félreértésekből adódó hibákat, és több feladatot képesek elvégezni a létszám bővítése nélkül. A digitális platformok használata így összességében segít megőrizni a képzett munkaerőt, fenntartani a minőséget, biztosítani az átláthatóságot és az adott beruházás ütemtervének betartását.

"A fiatalabb dolgozók az okostelefonjukkal a kezükben léptek be a munka világába, számukra

sokkal vonzóbb ez a megoldás, mint a papíralapú vagy a telefonos információáramlás, érdemes ezt kihasználni

– idézi a közlemény a PlanRadar menedzserét.

A digitális platformok minimális betanítást igényelnek, a használatukhoz szükséges alapvető ismeretek elsajátításához nincs szükség tanfolyamokra vagy különösebb előképzettségre. Az eszközigényük is minimális, elegendő egy ma már átlagosnak mondható okostelefon vagy tablet, és indulhat a közös munka. Ezek a megoldások csökkentik az adminisztrációt is, a napi jelentések összeállítása a digitalizációnak köszönhetően percekre csökken, így a csapatok a rendelkezésre álló munkaerővel több feladatot tudnak elvégezni,

több időt töltenek a tényleges építési munkával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

