Változás a minősítésben: ezek az épületek veszíthetik el leggyorsabban az értéküket

2026 februárjától életbe lépett a BREEAM zöld minősítési rendszer új, 7-es verziója - figyelmeztet közleményében a Greenbors Consulting. A hazai és nemzetközi piaci tapasztalatok szerint a zöld minősítésű épületek pénzügyi előnyei a magasabb bérleti díjaktól a kedvezőbb finanszírozásig terjednek, míg a korszerűtlen ingatlanok értéke drasztikusan, akár 15-30 százalékkal is csökkenhet.

A fenntarthatóság az ingatlanok eszközértékének, valamint hozamának egyik legfontosabb meghatározójává vált. A minősített épületeknél már a bérleti díjakban is kimutatható a "zöld prémium", mivel a bérlői kereslet egyre határozottabban az ESG-szempontoknak megfelelő ingatlanok felé tolódik - idézi a közlemény Barta Zsombort, a Greenbors Consulting Kft. alapító partnerét.

Barta Zsombor HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), nagykövet, Greenbors Consulting Kft. alapító partner Barta Zsombor a Greenbors Consulting Kft. fenntarthatósági tanácsadó cég alapító partnere, emellett akkreditált zöldépület minősítő, illetve a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Nagykövete. Zsombor az RICS tagja és az épített környezet fenntarthatóságával foglalkozik évek óta Magyarországon és nemzetközi szinten is. 2016/2017-ben, mint a Budapesti Olimpiai Pályázat Fenntarthatósági és Utóhasznosítási vezetője vett részt komplex urbanisztikai koncepciók kidolgozásában és a környezettudatossági és fenntarthatósági holisztikus elvek városfejlesztésbe való integrálásában. A Fővárossal közösen szakmai irányítása alatt kidolgozásra került a Smart Budapest keretrendszer is, mely a főváros Smart City jövőképének a megfogalmazása és jövőbeli Smart City koncepció egyik alappillére. … Tovább

A szakember szerint a tendencia a finanszírozási oldalon is érezteti hatását:

A bankok kedvezőbb feltételekkel, olcsóbban hitelezik a fenntartható projekteket,

vagy eleve csak ezek számára biztosítanak forrást, mivel ezek az ingatlanok stabilabb fedezetet jelentenek.

A BREEAM V7 szabvány bevezetése összhangban áll az EU-taxonómia elvárásaival, felváltva a korábbi, új projekteknél már nem alkalmazható V6-os verziót. Az új minősítés megszerzése nemcsak a zöld finanszírozáshoz való hozzáférést könnyíti meg, hanem a projektek banki elfogadottságát is növeli. Emellett a szigorúbb energiahatékonysági előírásoknak való megfelelés üzemeltetési előnyökkel jár: a korszerű épületek akár 30-50 százalékos költségmegtakarítást is elérhetnek.

A legfontosabb különbség a régi és az új rendszer között a szemléletmód változásában rejlik. Míg a V6-os verzió főként az épületek üzemeltetési energiafogyasztására fókuszált, addig a

V7 már a teljes életciklus karbonlábnyomát vizsgálja.

Az értékelés részévé vált az úgynevezett beépített karbon, szaknyelven embodied carbon, azaz a felhasznált anyagok szén-dioxid-terhelésének és az épület életciklusának végi kezelésének vizsgálata is. Ez a megközelítés pontosabban tükrözi a befektetők kockázati modelljeit, és felkészíti az új ingatlanokat az uniós épületenergetikai irányelvekre. Fontos könnyítés ugyanakkor, hogy a február előtt már regisztrált projektek esetében nem szükséges megszakítani a folyamatot: a V6-os rendszerben indított minősítések lezárására még öt év áll rendelkezésre.

Az új szabvány térnyerése várhatóan kettészakítja az ingatlanpiacot: egyfelől a fenntartható, jövőálló eszközökre, másfelől a gyorsan elértéktelenedő, úgynevezett "barna" ingatlanokra. A piaci szereplők számára ezért a kérdés már nem az, hogy szükség van-e egyáltalán a minősítésre, hanem az, hogy megengedhetik-e maguknak a lemaradás kockázatát.

