Változás a minősítésben: ezek az épületek veszíthetik el leggyorsabban az értéküket

A fenntarthatóság az ingatlanok eszközértékének, valamint hozamának egyik legfontosabb meghatározójává vált. A minősített épületeknél már a bérleti díjakban is kimutatható a "zöld prémium", mivel a bérlői kereslet egyre határozottabban az ESG-szempontoknak megfelelő ingatlanok felé tolódik - idézi a közlemény Barta Zsombort, a Greenbors Consulting Kft. alapító partnerét.
A szakember szerint a tendencia a finanszírozási oldalon is érezteti hatását:
A bankok kedvezőbb feltételekkel, olcsóbban hitelezik a fenntartható projekteket,
vagy eleve csak ezek számára biztosítanak forrást, mivel ezek az ingatlanok stabilabb fedezetet jelentenek.
A BREEAM V7 szabvány bevezetése összhangban áll az EU-taxonómia elvárásaival, felváltva a korábbi, új projekteknél már nem alkalmazható V6-os verziót. Az új minősítés megszerzése nemcsak a zöld finanszírozáshoz való hozzáférést könnyíti meg, hanem a projektek banki elfogadottságát is növeli. Emellett a szigorúbb energiahatékonysági előírásoknak való megfelelés üzemeltetési előnyökkel jár: a korszerű épületek akár 30-50 százalékos költségmegtakarítást is elérhetnek.
A legfontosabb különbség a régi és az új rendszer között a szemléletmód változásában rejlik. Míg a V6-os verzió főként az épületek üzemeltetési energiafogyasztására fókuszált, addig a
V7 már a teljes életciklus karbonlábnyomát vizsgálja.
Az értékelés részévé vált az úgynevezett beépített karbon, szaknyelven embodied carbon, azaz a felhasznált anyagok szén-dioxid-terhelésének és az épület életciklusának végi kezelésének vizsgálata is. Ez a megközelítés pontosabban tükrözi a befektetők kockázati modelljeit, és felkészíti az új ingatlanokat az uniós épületenergetikai irányelvekre. Fontos könnyítés ugyanakkor, hogy a február előtt már regisztrált projektek esetében nem szükséges megszakítani a folyamatot: a V6-os rendszerben indított minősítések lezárására még öt év áll rendelkezésre.
Az új szabvány térnyerése várhatóan kettészakítja az ingatlanpiacot: egyfelől a fenntartható, jövőálló eszközökre, másfelől a gyorsan elértéktelenedő, úgynevezett "barna" ingatlanokra. A piaci szereplők számára ezért a kérdés már nem az, hogy szükség van-e egyáltalán a minősítésre, hanem az, hogy megengedhetik-e maguknak a lemaradás kockázatát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
