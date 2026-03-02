  • Megjelenítés
Kicsit erősödött a lakáspiac februárban, de jócskán elmaradt a tavalyitól
Kicsit erősödött a lakáspiac februárban, de jócskán elmaradt a tavalyitól

A DH Group havi tranzakciószám-becslése alapján 2026 februárjában országosan 8 769 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 14,5%-kal több a januárinál, de 23%-kal elmarad az egy évvel korábbitól. Úgy tűnik, a tranzakciós aktivitás még nem éri el a tavalyi második félév egyetlen hónapjának a szintjét sem.
A januári gyenge kereslet rányomta a bélyegét a februári adásvételekre is a hazai ingatlanpiacon. A DH becslése szerint februárban 8 769 ingatlan tranzakció történt. Ez ugyan

14,5%-kal több az előző havinál, de a tavalyi, jóval élénkebb februárhoz képest 22,7%-os visszaesést jelent.

Az idei február forgalma elmarad az elmúlt öt évben megszokott, 10 ezer feletti szinttől. Ennél gyengébb adatot az elmúlt időszakban csak 2023 februárjában (6 253 adásvétel) rögzítettek a szakértők.

Mindeközben a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén februárban 250 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.  Ez az összeg 6,4%-kal magasabb az előző hónapétól, a tavaly februári MNB-adatokhoz képest pedig közel 108%-os növekedést jelent az Otthon Start Programnak köszönhetően.

A 2025-ös hitelpiaci folyamatokat itt elemeztük:

Kapcsolódó cikkünk

Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet

Címlapkép forrása: Duna House

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

