Örömhír a lakásbérlőknek: lelassult a drágulás, Budapesten ismét csökkentek a bérleti díjak
Örömhír a lakásbérlőknek: lelassult a drágulás, Budapesten ismét csökkentek a bérleti díjak

Portfolio
Februárban az országos bérleti díjak 0,6 százalékkal nőttek havi összevetésben, ugyanakkor Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek – mutatja a KSH-ingatlan.com lakbérindexe. A januári 1,6 és 1,3 százalékos havi lakbéremelkedéshez képest ez jelentős fékeződést jelent mind országosan, mind a fővárosban. Az előző év azonos időszakához képest mind az országos, mind a fővárosi lakbérek 5,4 százalékkal emelkedtek, ez azért jóval magasabb az 1,4%-os februári inflációnál.
A hosszabb távú mutatókból kiderül, hogy

a 2021-es bázisidőszakához képest országosan 68, Budapesten pedig 69 százalékkal nőttek a bérleti díjak.

Ugyanakkor az inflációval korrigált reállakbérindex már jóval szelídebb képet fest: a bérlőknek reálértéken 15 százalékkal kell többet fizetniük, mint öt évvel ezelőtt.

Az ingatlan.com adatai szerint a budapesti piacon március elején a bérleti díjak középértéke 260 ezer forintot tett ki.

A legnépszerűbb városrészek közül a XI. kerületben 265 ezer, a XIII. kerületben pedig 260 ezer forint az átlagos albérleti díj.

A belvárosi kerületek közül a VI. kerületben 290 ezer forint ez az érték, a VII. és VIII. kerületre egyaránt 250 ezer forintos átlag a jellemző. A külső városrészek közül a X., a XIX. és a XXIII. kerület 200 ezer forintos bérleti díjjal várja az albérletet keresőket.

Az egyetemvárosok piacát nézve továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 220 ezernél tart a bérleti díjak mediánja. Utána következik Győr 200 ezer forinttal, majd Székesfehérvár 190 ezerrel. Szegeden, Veszprémben és Szombathelyen egyaránt 180 ezer átlagos értéket mutatnak az albérleti díjak. Pécs viszont 165 ezer, Miskolc pedig 130 ezer forintos összeggel várja a bérlőket.

Trader

