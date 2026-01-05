Egy 40 milliárd eurós ágazat került végveszélybe: egymillió munkahely sorsa a tét

Emilio Braghi, a cég ügyvezető alelnöke szerint az ágazat végzetes hanyatlás előtt áll, ha Brüsszel nem váltja valóra ígéretét a hulladékexport korlátozásáról. Azt mondta:

Elvesztettük az elsődleges termelést. Most az alumíniumhulladék elvesztése fenyeget.

Majd hozzátette, hogy ilyen helyzetben Európa saját környezetvédelmi céljait sem tudná teljesíteni.

Az uniós termelők akár négyszer magasabb energiaárakat fizetnek versenytársaiknál. Emiatt egyre inkább az energiahatékonyabb hulladék‑újraolvasztásra állnak át. Az alumínium újrahasznosítása szorosan kapcsolódik az EU 2050‑re kitűzött klímasemlegességi céljaihoz, és egyben a kínai importfüggőség mérséklését is szolgálja.

Európában a fogyasztók – környezettudatosságból – hajlandók többet fizetni az újrahasznosított termékekért, legyen szó autóról vagy alumíniumdobozról. Más piacokon ez nem jellemző.

Az italos dobozok 70 százalékát gyűjtik vissza a kontinensen, szemben az Egyesült Államok 40 százalékos arányával. A kereskedők azonban ezeket a dobozokat felvásárolják, majd magasabb áron külföldre szállítják.

Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az alumíniumimportra. Ennek hatására a vállalatok egyre inkább az alacsonyabb vámterhelésű alumíniumhulladékot importálják, és abból állítanak elő új fémet. Közben a kínai kormány az újrahasznosítási kapacitások bővítésére ösztönzi a vállalatokat, hogy csökkentse a nyersanyag‑felhasználást és a kibocsátást.

A Novelis jelentős összegeket fektetett az európai újrahasznosításba. Braghi szerint: "Európában nagyon hatékonyan gyűjtjük a hulladékot, a legjobb technológiával rendelkezünk, beruháztunk – most pedig biztosítanunk kell, hogy a begyűjtött hulladék itt maradjon, és ne áramoljon ki Európából." Úgy véli, Kínában a támogatott túlkapacitás tisztességtelen versenyt teremt, mivel a helyi szereplők jóval magasabb árakat tudnak fizetni a hulladékért.

Az ágazatot képviselő European Aluminium adatai szerint az EU újrahasznosító kapacitásának mintegy 15 százaléka áll kihasználatlanul a hulladékhiány miatt.

Az éves hiány körülbelül 2 millió tonnára tehető. A szektor évente 40 milliárd eurós forgalmat bonyolít, közvetlenül 250 ezer embert foglalkoztat, és további mintegy egymillió munkahelyet tart fenn Európában.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos novemberben ígéretet tett a hulladékexport korlátozására, hogy az alumíniumot felhasználó iparágak "megfelelő mennyiségben és versenyképes áron juthassanak hozzá ehhez a stratégiai fontosságú alapanyaghoz". A lehetséges megoldások között szerepel az exportilleték bevezetése, valamint az újrahasznosított tartalom kötelező arányának meghatározása.

Braghi arra figyelmeztetett, hogy ha az Európai Bizottság javaslatai kudarcot vallanak, annak következményei nemcsak a teljes fémiparra, hanem az unió klímacéljaira is kihatnak. "Nem tudom, hány európai ipari ágazat kínál ilyen fejlett ökoszisztémát, a legjobb technológiát és szakértelmet" – tette hozzá.

Címlapkép forrása: EU