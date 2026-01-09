Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU

Az EU és Kína kereskedelmi kapcsolatai mélyponton vannak, és alig látszanak jelei annak, hogy a helyzet rövid távon javulna.

Sőt, minden arra utal, hogy az elkövetkező hónapokban tovább nőnek a feszültségek, különösen Friedrich Merz német kancellár februárra tervezett kínai útja előtt.

A gazdasági adatok egyértelműek: az EU tartósan kereskedelme erősen deficites Kínával szemben, és a szakértők szerint ezen belátható időn belül sem várható érdemi fordulat. Peking nem mutat valódi készséget arra, hogy érdemben növelje az uniós importot, vagyis az az európai várakozás, hogy a kínai belső kereslet majd "felszívja" az európai termékeket, egyre inkább illúziónak tűnik.

Az európai export Kínába csökken, miközben a kínai kivitel az EU felé ismét emelkedik, és már több mint a kétszerese az EU Kínába irányuló exportjának.

A Politico elemzése szerint a helyzetet tovább bonyolítja az Egyesült Államok protekcionista fordulata Donald Trump elnöksége alatt. Az amerikai kereskedelempolitika átrendezte a globális áruforgalmat, és még nehezebbé tette az olyan vitás kérdések rendezését, mint a piaci hozzáférés vagy az állami támogatások. Ebben a közegben az EU és Kína viszonya egyre inkább adok-kapok logika mentén működik.

2024-ben az EU ideiglenes vámokat vetett ki a Kínából érkező elektromos autókra, válaszul a szerintük tisztességtelen, államilag támogatott versenyre. Peking decemberben újabb ellenlépéssel reagált: büntető jellegű, ideiglenes vámokat jelentett be az uniós tejtermékekre, akár 42,7 százalékos kulccsal. A végleges döntésről február végéig határoznak, és ez már most komoly felháborodást kelt Brüsszelben. A kínai vezetés emellett látványosan neheztel amiatt is, hogy a Volkswagen külön elbánást próbált kiharcolni az elektromosautó-vámok alól.

A vámviták azonban csak a felszínt jelentik: sok elemző szerint a valódi gond az, hogy az EU-nak még mindig nincs egyértelmű, átfogó stratégiája Kínával kapcsolatban.

Az uniós intézmények ugyan sorra építik ki a technikai eszköztárat – például dömping- és támogatásellenes vizsgálatokkal, valamint új kereskedelemvédelmi szabályokkal –, ezek azonban elsősorban védekező lépések, és nem helyettesítenek egy világos politikai stratégiát.

Jelenleg 37 uniós kereskedelemvédelmi vizsgálat folyik Kínával szemben, ám egyik sem kezeli közvetlenül a kínai túltermelés strukturális problémáját.

Az elektromos autók elleni vizsgálat például visszavetette ugyan a Kínából érkező tisztán elektromos modellek számát, de Peking gyorsan reagált: hibrid járműveket kezdett nagyobb mennyiségben exportálni, kihasználva a szabályozás kiskapuit. A rendszer gyenge pontjai így végső soron a kínai ipar rugalmasságát erősítik.

A feszültségek egyik látványos terepe az Oroszország elleni szankciók rendszere. Az EU sokáig óvatos volt, hogy a kínai szereplőket közvetlenül ne érintsék az orosz háborús gazdaság támogatása miatt bevezetett intézkedések, ám 2025-ben már kínai bankok és olajcégek is felkerültek a szankciós listákra. Az uniós tapasztalatok szerint a pénzügyi és fizetési csatornák elleni lépések hatékonyabbnak bizonyultak, mint az egyes logisztikai cégekre célzott szankciók.

Ezzel párhuzamosan Brüsszel igyekszik csökkenteni az EU függését a kínai beszállítóktól. 2025-ben a Bizottság bemutatta régóta várt gazdasági biztonsági "doktrínáját", amelynek célja, hogy a kritikus technológiák, infrastruktúrák és nyersanyagok ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. A ritkaföldfémek exportjára bevezetett kínai korlátozások felgyorsították az uniós munkát az ellátási láncok diverzifikálásáról, Peking azonban láthatóan nem tulajdonít különösebb jelentőséget ezeknek a kezdeményezéseknek.

Az Európai Bizottság 2026-ban azt is felülvizsgálja, elég erős-e a jelenlegi kereskedelemvédelmi eszköztára Kínával és az Egyesült Államokkal szemben, majd szükség esetén a nyárig újabb javaslatokat tesz.

Sok szakértő úgy véli, hogy az EU további protekcionista lépéseket fog bevezetni, ezek azonban önmagukban nem fogják érdemben megváltoztatni az erőviszonyokat.

A politikai irány kijelölésében kulcsszerepe lesz a tagállami vezetőknek. Emmanuel Macron francia elnök már jelezte, hogy a globális egyensúlytalanságok csökkentését a G7-ek idei, francia elnökségének középpontjába állítja. Szerinte vagy közösen – Kínát, az Egyesült Államokat és az EU-t bevonva – sikerül új alapokra helyezni a gazdasági kapcsolatokat, vagy Európának nem marad más választása, mint a határozottabb védekezés.

Franciaország hagyományosan elutasítja a Kínától való teljes "leválást", és inkább a kölcsönösség, valamint a kiegyensúlyozottabb viszony hiányát hangsúlyozza. Párizs szerepe így az lehet, hogy a keményebb hangvételt strukturált párbeszédbe terelje, és elkerülje az olyan eszkalációt, amely mindkét félnek ártana.

A másik döntő tényező Németország lesz: a német gazdaság – különösen az autóipar – évtizedekig profitált a kínai nyitásból, ma azonban a kínai versenytársak számos szegmensben technológiában és árban is előnybe kerültek. A korábban stabil német külkereskedelmi többlet Kínával szemben mára hiánnyá vált. Nagy kérdés, milyen hangot üt meg Merz Pekingben: követi-e Macron konfrontatívabb vonalát, vagy a német ipar érdekei miatt óvatosabban fogalmaz majd.

Peking többnyire válaszol az uniós lépésekre, de saját gazdasági modelljének alapjait nem kívánja ezekhez igazítani. Az EU pedig egyelőre főként technikai eszközökkel próbál kezelni egy alapvetően stratégiai problémát. A következő év így nagy valószínűséggel nem a közeledésről, hanem a feszültségek menedzseléséről fog szólni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: EU.