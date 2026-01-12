Betetőzik von der Leyen machinációja, néhány nap maradt a nagy paktumig

Történelmi jelentőségű szavazást hajtottak végre pár napja Brüsszelben, ahol arról döntöttek, hogy az Európai Unió hosszú távú partnerségre lép az Argentínát, Brazíliát, Uruguayt és Paraguayt tömörítő Mercosur-blokkal. A Bizottságot vezető Ursula von der Leyen hétvégén személyesen írja alá az egyezmény szabadkereskedelmi részét, de a gazdák aggodalmaira érzékenyebb tagállamok nem tervezik elengedni a vitát, és akár évekre is befagyaszthatják az együttműködést.

Ugyan a korábbi várakozások szerint már hétfőn is utazhatott volna von der Leyen, végül az Európai Tanács elnökével, António Costával szombaton repül Paraguayba, ahol aláírják a 25 éve készülő Mercosur-megállapodást - derül ki a Politico értesüléseiből.

A dél-amerikai együttműködés megkötésével egy 700 millió fős szabadkereskedelmi térség jön létre, amelyben az érzékenyebb termékeket fokozatosan engedik be egymás piacaira, évről évre emelkedő kvótákkal, amelyek már magukban is elvehetik az élét a termelők által várt árcsökkenésnek.

A megállapodást régóta hívják egy „teheneket autókért” üzletnek, hiszen a főbb célok, hogy új piacokat nyissanak a német autóiparnak, míg az unió kedvezményes tarifával engedné be a Mercosur-országok mezőgazdasági áruit, ami különösen érzékeny lehet az uniós termelőknek.

Ugyan a Bizottság számításai csak egy nagyon szerény, maximum pár százalékos árcsökkenést prognosztizálnak a lényegesen költséghatékonyabban előállított marhahúsok behozatalától, a mai napig ez számít a megállapodás legérzékenyebb részének. Emiatt tényleg nagyon szigorú korlátokat alkalmaznak, amely a különböző védőintézkedések mellet

öt év alatt 99 ezer tonnában fogja maximalizálódni a kedvezményes, 7,5 százalékos vámteher mellett behozható marhahús mennyiségét, ez pedig az uniós fogyasztás mindössze 1,5 százalékát teszi ki.

Az előző hét pénteki szavazásán a megállapodást már csak öt tagállam, Franciaország, Lengyelország, Írország, Ausztria és Magyarország ellenezte, és úgy tűnik, ennek még lesz folytatása.

Bár eddig az Európai Parlament és a Tanács soros elnöksége is közbenjárt, hogy ne lehessen jogi úton befagyasztani az egyezséget, Roberta Metsola EP-elnök végül kénytelen volt kiírni egy szavazást arról, hogy az Európai Bírósággal felülvizsgáltassák-e a Mercosur-megállapodás törvényszerűségét.

Egy ilyen ellenőrzés akár 18–24 hónapig is elhúzódhat, és azután is még meg kellene teremteni a parlamenti többséget hozzá. Ugyan az EP ezen a ponton már tipikusan irányba áll, és nem gáncsol, jelen esetben könnyen lehet, hogy a vélt vagy valós nemzeti érdekek felülírják ezt.

Magyarország esetében például mind a Fidesz, mind a Tisza frakció képviselői erősen bírálják a Mercosur-alkut, így a jelen körülmények között várhatóan mindkét csoport a felülvizsgálat mellett fog szavazni, és ez várható a többi ellenző tagállam képviselőitől is.

