Betetőzik von der Leyen machinációja, néhány nap maradt a nagy paktumig

Ugyan a korábbi várakozások szerint már hétfőn is utazhatott volna von der Leyen, végül az Európai Tanács elnökével, António Costával szombaton repül Paraguayba, ahol aláírják a 25 éve készülő Mercosur-megállapodást - derül ki a Politico értesüléseiből.
A dél-amerikai együttműködés megkötésével egy 700 millió fős szabadkereskedelmi térség jön létre, amelyben az érzékenyebb termékeket fokozatosan engedik be egymás piacaira, évről évre emelkedő kvótákkal, amelyek már magukban is elvehetik az élét a termelők által várt árcsökkenésnek.
A megállapodást régóta hívják egy „teheneket autókért” üzletnek, hiszen a főbb célok, hogy új piacokat nyissanak a német autóiparnak, míg az unió kedvezményes tarifával engedné be a Mercosur-országok mezőgazdasági áruit, ami különösen érzékeny lehet az uniós termelőknek.
Ugyan a Bizottság számításai csak egy nagyon szerény, maximum pár százalékos árcsökkenést prognosztizálnak a lényegesen költséghatékonyabban előállított marhahúsok behozatalától, a mai napig ez számít a megállapodás legérzékenyebb részének. Emiatt tényleg nagyon szigorú korlátokat alkalmaznak, amely a különböző védőintézkedések mellet
öt év alatt 99 ezer tonnában fogja maximalizálódni a kedvezményes, 7,5 százalékos vámteher mellett behozható marhahús mennyiségét, ez pedig az uniós fogyasztás mindössze 1,5 százalékát teszi ki.
Az előző hét pénteki szavazásán a megállapodást már csak öt tagállam, Franciaország, Lengyelország, Írország, Ausztria és Magyarország ellenezte, és úgy tűnik, ennek még lesz folytatása.
Bár eddig az Európai Parlament és a Tanács soros elnöksége is közbenjárt, hogy ne lehessen jogi úton befagyasztani az egyezséget, Roberta Metsola EP-elnök végül kénytelen volt kiírni egy szavazást arról, hogy az Európai Bírósággal felülvizsgáltassák-e a Mercosur-megállapodás törvényszerűségét.
Egy ilyen ellenőrzés akár 18–24 hónapig is elhúzódhat, és azután is még meg kellene teremteni a parlamenti többséget hozzá. Ugyan az EP ezen a ponton már tipikusan irányba áll, és nem gáncsol, jelen esetben könnyen lehet, hogy a vélt vagy valós nemzeti érdekek felülírják ezt.
Magyarország esetében például mind a Fidesz, mind a Tisza frakció képviselői erősen bírálják a Mercosur-alkut, így a jelen körülmények között várhatóan mindkét csoport a felülvizsgálat mellett fog szavazni, és ez várható a többi ellenző tagállam képviselőitől is.
Címlapkép forrása: EU
Ma érkezik az emelt nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet
A kormány 3,6%-kal emeli a nyugdíjakat.
Már fizethetsz is az AI-jal - Teljesen megváltozhat az online vásárlás
Integrálják az online fizetéseket az egyik népszerű modellhez.
Rendkívül hideg éjszakán vagyunk túl: több helyen mértek -20 fokot
Napközben is dermesztő időjárás lesz.
Leleplezték az Európai Bizottság migrációs tervét – kőkemény változásra számíthatnak a tagállamok
Egyáltalán nem az a brüsszeli elképzelés, amit sokan gondoltak.
Távozik a Heineken vezére
Május 31-ig tölti be a vezérigazgatói posztot.
Egyre mélyül a diplomáciai háború a magyar és a lengyel kormány között
Újabb gyanúsított lengyel ex-miniszter miatt áll a bál.
Gyászos ipari szám érkezett
Méreteset esett a termelés.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: jelentős változás közeleg, de többfelé havazhat még a héten
Térképek mutatják, merre eshet még.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?