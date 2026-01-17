Borotvaélen táncol a Mercosur-egyezmény

Az Európai Parlamentben még bizonytalan a huszonöt éve előkészített EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás sorsa, amelynek ratifikációját az agrárérdekek és a belpolitikai kockázatok miatt több tagállam és párt is nyíltan vagy burkoltan akadályozná. Miközben a dél-amerikai importtól tartó gazdák és kormányok a mezőgazdaság versenyhátrányától, az eltérő termelési szabályoktól és az árnyomástól félnek, a megállapodás elutasítása súlyos lehetőségektől fosztaná meg az európai – köztük a magyar – feldolgozóipart és szolgáltató szektort. A vita így valójában arról szól, hogy az EU rövid távú agrárfélelmeket vagy hosszabb távú ipari és kereskedelmi érdekeket tekint-e elsődlegesnek egy geopolitikailag is egyre bizonytalanabb világgazdasági környezetben.

Az Európai Parlament jóváhagyásának az esélye a már többször is megvitatott Mercosur kereskedelmi megállapodás esetében pillanatnyilag csupán 50 százalékosnak tűnik. Mivel több EU-tagországban a gazdák egyre erősebb nyomást gyakorolnak, a politikai pártok egyre inkább tartózkodnak attól, hogy nyilvánosan kiálljanak a dél-amerikai kereskedelmi blokkal kötendő megállapodás ratifikálása mellett. Emiatt az Európai Néppárt felvetette a titkos szavazás ötletét is annak érdekében, nehogy az EP-képviselők a politikai következményektől való félelem miatt a megállapodás ellen szavazzanak.

Egyes tagországok, köztük Franciaország és Lengyelország, azt mérlegelik, hogy keresetet nyújtsanak be az Európai Bírósághoz az egyezmény jóváhagyásának megakadályozása érdekében.

A Patrióták Európáért frakció – amelynek a Fidesz–KDNP is tagja – pedig bizalmatlansági indítványt nyújtott be az egyezmény kapcsán az Európai Bizottság elnöke ellen. Erről január 19-én lenne vita, majd január 22-én szavazás az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

De vajon mi az oka a Mercosurral kötendő megállapodás elleni heves ellenállásnak, holott annak célja a két blokk közötti kereskedelem fellendítése az árukra és szolgáltatásokra kivetett vámok csökkentésével, ami lehetővé tenné az EU számára, hogy az értékesítési nehézségekkel küzdő feldolgozóipara több terméket exportálhasson Dél-Amerikába?

Az Egyesült Államokkal 2025 augusztusában kötött új kereskedelmi megállapodás ezzel szemben jelentősen megnövelte az Egyesült Államokba exportált árukra – köztük a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre is – kivetett vámokat, miközben az EU kénytelen volt csökkenteni, sőt elengedni számos amerikai iparcikkre, valamint szójababra és húsárukra addig kivetett vámot. A korábbinál jócskán hátrányosabb feltételek kényszerű elfogadása ellenére az USA-val kötött megállapodás mégsem kavart akkora vihart az EU-ban, mint most a huszonöt év munkájával előkészített Mercosur-megállapodás. Igaz, idővel ez az egyezmény fokozatosan leépítené a jelenleg alkalmazott vámok nagy részét, de korántsem az összeset. Számos kulcsfontosságú mezőgazdasági termék behozatala pedig kvóták és részleges vámcsökkentések révén lenne kezelve.

A kereskedelmi egyezmény ellenzői azzal érvelnek, hogy az egyezmény túl sokat enged a Mercosur-országoknak, ezért olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek árasztanák el az EU piacait. A megállapodás alapján ugyanis a feltételezések szerint lényegesen több áru érkezne a dél-amerikai országokból, mint eddig, ami versenyhátrányba hozná az uniós mezőgazdaságot. Az importnövekedés által leginkább érintett termékek között van a marhahús, a baromfihús, a cukor, az etanol és a rizs is. Ezekre a termékekre az egyezmény vámkontingenseket állapít meg.

Mivel azonban a Mercosur-országokban e termékek előállítása alacsonyabb költségekkel jár, mint az EU-ban, árnyomás nehezedne az uniós termelőkre, így például a francia, ír és lengyel szarvasmarha-tenyésztőkre, valamint a dél-európai cukorrépa-termelőkre. További aggodalomra ad okot, hogy míg az EU-ban szigorú állat- és növényvédelmi előírások betartásával kell termelni, addig a Mercosur-országokban jóval lazább szabályok érvényesek. A dél-amerikai államokban például még ma is lehet olyan növényvédő szereket használni, amelyeket az EU-ban már rég betiltottak. Ugyan a megállapodás tartalmaz bizonyos védintézkedéseket (importkvótákat, védzáradékokat) arra az esetre, ha az import súlyos piaci zavarokat idézne elő az EU-ban, ezek alkalmazása jellemzően lassú és túlbürokratizált.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemrégiben közzétett elemzése szerint a megállapodás jelenlegi formájában a magyar gazdákra is jelentős hatással lenne. Az egyezmény legnagyobb vesztese az állattenyésztés volna, különösen a marha- és a baromfiágazat. Az olcsó import marhahús miatt csökkenne a magyar felvásárlási ár, romlana a jövedelmezőség, ami azokon a területeken okozná a legnagyobb gondot, ahol különösen nagy jelentősége van az ágazat fennmaradásának. A növénytermesztésben közvetett negatív hatások érvényesülnének: a beáramló olcsó dél-amerikai takarmány és gabona lenyomná az árakat, ami kedvezőtlenül hatna a magyar termelőkre. Az ukrán gabona okozta sokk után tehát egy újabb, még nehezebb helyzet alakulna ki Közép-Kelet-Európában, így a magyar piacon is. Másfelől csekélynek tűnik annak az esélye, hogy a megnyíló új piacok révén a magyar mezőgazdaság több és jövedelmezőbb bevételre tegyen szert. Ebben a jelentős földrajzi távolság mellett szerepet játszik a dél-amerikai cégek várhatóan erős helyi versenye, valamint a magyar márkák ismeretlensége is.

A felsorolt kockázatok kétségtelenül fennállnak, ám bekövetkezésük valószínűsége, valamint az ebből eredő veszteségek nagysága meglehetősen eltúlzott becsléseken alapul.

E következmények súlyát lélektani szempontból tovább növeli a következő uniós agrárköltségvetésnek az eddigi elképzelések szerint csökkenő összege, amit tetéz az éghajlatváltozás miatt az EU mezőgazdaságát érintő, a szélsőséges időjárási jelenségek (aszályok, hőhullámok, árvizek, viharok) fokozódásából fakadó terméscsökkenés kockázata, valamint az Ukrajna EU-csatlakozásából adódó agrárpiaci kilátások.

Az említett okok miatt vélelmezett magas kockázat következtében azonban elsikkad a Mercosur-megállapodás elvetésének az európai feldolgozóiparra gyakorolt, egyértelműen hátrányos hatása. Számítások szerint az EU feldolgozóipara – ezen belül például az utóbbi időben vergődő magyar járműipar – számára az egyezmény hatálybalépése jelentős, akár 30 százalékos exportbővülést tenne lehetővé. Bővülhetne a kölcsönös szolgáltatáskereskedelem is: jelenleg az EU közel 30 milliárd euró értékben exportál szolgáltatásokat a Mercosur-országokba, miközben onnan mintegy 14 milliárd euró értékben vesz igénybe szolgáltatásokat. Az egyezménynek jótékony hatása lenne a két térség közötti tőkeáramlásra is, mivel jelenleg a potenciális európai befektetők számottevő akadályokkal szembesülnek a Mercosur-piacokon például a szellemi tulajdonjogok védelme – ideértve a földrajzi árujelzőket is –, az élelmiszer-biztonsági előírások és a versenyjog területén.

Csak remélni lehet, hogy az agrárium rövid távú félelmei és a rövid távú politikai haszonszerzés szándéka nem kerekedik felül a gazdaság többi szektora hosszú távú érdekein.

