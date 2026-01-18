Könyörtelen fegyverrel válaszolhat az EU Trump vámjaira – Rendkívüli tanácskozás lesz hamarosan Brüsszelben

Az európai unió kereskedelmi "bazookájának", azaz páncéltörő rakétavetőjének is nevezett mechanizmust eddig még soha nem vetették be.

A 2023-ban létrehozott eszköz lehetővé teszi áruk és szolgáltatások importjának korlátozását azokkal az országokkal szemben, amelyek gazdasági nyomást gyakorolnak az Európai Unióra vagy annak bármely tagállamára. Az esetleges szankciók elfogadásáról minősített többséggel döntenek, azaz nem kell a tagállamok egyhangú támogatása.

Brüsszelben azután került a mechanizmus Egyesült Államokkal szembeni alkalmazása napirendre, hogy eszkalálódott a Washingtonnal való szembenállás a dán fennhatóság alatt álló Grönland kapcsán. Mint megírtuk, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (VDMA) szintén az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a testület mérlegelje a kényszerítésellenes eszköz használatát.

Donald Trump amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy

mindaddig vámot fog kivetni számos európai országra, amíg az Egyesült Államok nem vásárolhatja meg Grönlandot.

A Truth Socialön közzétett bejegyzésében Trump közölte: február 1-jétől 10 százalékos vámok lépnek életbe Dániával, Norvégiával, Svédországgal, Franciaországgal, Németországgal, Nagy-Britanniával, Hollandiával és Finnországgal szemben. Ezek június 1-jétől 25 százalékra emelkednek, és addig maradnak érvényben, amíg nem születik megállapodás Grönland "teljes körű megvásárlásáról".

Trump intézkedései azokat az európai országokat érintik, amelyek Dánia kérésére az elmúlt napokban katonákat vezényeltek a sarkvidéki szigetre. Koppenhága szerint ezzel a lépéssel Grönland biztonságát és a térség stabilitását kívánják erősíteni.

Szombat este Ciprus, amely jelenleg az Európai Unió soros elnöke,

rendkívüli ülést hívott össze vasárnap délutánra a 27 tagállam eu-nagyköveteinek részvételével.

A találkozón azt vitatják meg, hogyan reagáljon az EU az amerikai vámfenyegetésre.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke nemrég közös nyilatkozatban figyelmeztetett: az amerikai vámok

alááshatják a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes, lefelé tartó spirált indíthatnak el.

Hangsúlyozták, hogy "Európa egységes és összehangolt marad, és elkötelezett szuverenitása megvédése mellett".

Ahogy arról beszámoltunk, Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár kijelentette:

egyértelmű üzenetet küldünk: nem hagyjuk magunkat zsarolni, és európai válasz fog érkezni.

Címlapkép forrása: EU