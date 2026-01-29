Kikerült az EU új migrációs terve: durva szigorítások és vízumváltozások jönnek

Az Európai Bizottság egyszerre két, egymást kiegészítő stratégiai dokumentummal rajzolta fel, hogyan kívánja a következő években új alapokra helyezni a beutazás, a vízumrendszer, valamint a migráció és menekültügy kezelését. Az első alkalommal elfogadott EU Vízumstratégia a rövid távú beutazások világát rendezi át biztonsági, gazdasági és geopolitikai szempontból, míg az ötéves menedékkérelmi és migrációs stratégiája a teljes bevándorlási rendszer politikai iránytűje kíván lenni 2030-ig, a határvédelemtől az illegális migráció visszaszorításán át a tehetségvonzásig.
A vízumstratégia abból indul ki, hogy a vízumpolitika nem pusztán adminisztratív technika, hanem az EU egyik kemény geopolitikai eszköze. A Bizottság négy célt rögzít: erősebb biztonsági szűrést a külső határokon, nagyobb gazdasági és versenyképességi hasznot a legális utazások megkönnyítésével, erősebb globális befolyást a vízumok külpolitikai eszközzé tételével, valamint hatékonyabb, digitalizált eljárásokat.
Ennek része a vízummentesség új, 2026-ra kidolgozandó értékelési rendszere, a vízummentes rezsimek szigorúbb felügyelete, a visszafogadási együttműködést kikényszerítő szankciós eszköztár megerősítése, valamint akár célzott vízumkorlátozások bevezetése olyan államokkal szemben, amelyek az uniós biztonságot veszélyeztető lépéseket tesznek.
A biztonsági dimenziót erősíti a határ- és vízumrendszerek teljes digitalizációja is: az ETIAS 2026 végétől automatizált előszűrést vezet be a vízummentes utazóknál, a digitális vízum pedig lehetővé teszi, hogy a teljes eljárás online történjen. A különböző uniós adatbázisok 2028-ra interoperábilissé válnak, egyetlen kereséssel több rendszerben lehet majd ellenőrizni az utazókat. Emellett a Bizottság egységes uniós szintű fellépést ígér az okmányhamisítás ellen, harmonizált fogalmakkal és szankciókkal.
A stratégia gazdasági oldala legalább ilyen hangsúlyos: a cél a „megbízható utazók” jutalmazása hosszabb érvényességű, többszöri belépésre jogosító vízumokkal, a vállalati szponzoráció egyszerűsítése, valamint egy kifejezetten a magasan képzett munkaerő, kutatók, hallgatók, startup-alapítók bevonzására szabott rendszer kialakítása. Ehhez kapcsolódik a külön ajánlás a „tehetségvonzásról”, amely gyorsabb, digitalizált hosszú távú vízum- és tartózkodásiengedély-eljárásokat, kevesebb papírmunkát, könnyebb átjárást tanulás és munkavállalás között, valamint jobb tagállamok közötti mobilitást sürget.
Ezzel párhuzamosan a migrációs és menekültügyi ötéves stratégia politikai szinten rögzíti azt az elvet, hogy „Európa dönt arról, ki léphet be, és milyen feltételekkel”.
A dokumentum a menekültügyi paktum végrehajtására építve három fő célt jelöl ki:
- az illegális migráció és az embercsempész-hálózatok visszaszorítását,
- a valódi menedékkérők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett,
- valamint a legális munkavállalási és tanulási csatornák erősítését a gazdaság versenyképessége érdekében.
A Bizottság öt prioritás köré rendezi az eszközöket, amelyek között kiemelt helyen szerepel
- az „asszertív migrációs diplomácia”, amely a vízumpolitikát, a kereskedelmet és a fejlesztési forrásokat is ösztönzőként vagy nyomásgyakorlásként használná a partnerországokkal való együttműködésben,
- a digitális határigazgatás, az EES és az ETIAS bevezetésével; a paktum végrehajtásához szükséges intézményi és pénzügyi támogatás, több milliárd eurós forrásokkal,
- a visszaküldési rendszer hatékonyságának növelése – akár „return hubok” létrehozásával –,
- valamint a munkaerőhiány enyhítését szolgáló tehetségpartnerségek és a képzettségek gyorsabb elismerése.
- A stratégia külön hangsúlyt ad a mesterséges intelligencia alkalmazásának a döntéshozatalban és a kockázatelemzésben.
Henna Virkkunen ügyvezető alelnök mindkét csomagot ugyanabba a narratívába illesztette. A vízumstratégiáról azt mondta:
a vízumpolitika stratégiai eszköz Európa biztonsága és versenyképessége szempontjából. Egy modern, megbízható és hatékony vízumrendszer egyszerre erősíti a biztonságot és a partnerekkel való bizalmat, miközben segít bevonzani a magasan képzett szakembereket, az innovációt és a beruházásokat.
A migrációs stratégiát értékelve pedig hangsúlyozta: „Csökkentenünk kell az illegális érkezéseket, miközben bátorítjuk a legális beutazási útvonalakat – mindkettő szükséges ahhoz, hogy megvédjük azokat, akik valóban védelemre szorulnak, és közben megőrizzük Európa versenyképességét és értékeit.”
Magnus Brunner belügyi biztos a vízumrendszert és a migrációs politikát egyaránt a szuverenitás kérdéséhez kötötte. A vízumstratégia kapcsán úgy fogalmazott:
az, ahogyan az EU a belépést kezeli, stratégiai döntés. Egy hiteles vízumpolitika erős eszköz az uniós érdekek és a schengeni térség biztonságának védelmére.
A migrációs csomagról pedig egyértelművé tette: „Az első számú prioritás az illegális érkezések számának leszorítása és alacsonyan tartása. A visszaélések aláássák a közbizalmat, és végső soron a valódi védelemre szorulóktól veszik el az erőforrásokat.”
Címlapkép forrása: EU
