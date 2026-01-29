  • Megjelenítés
Kikerült az EU új migrációs terve: durva szigorítások és vízumváltozások jönnek
Uniós források

Kikerült az EU új migrációs terve: durva szigorítások és vízumváltozások jönnek

Portfolio
Az Európai Bizottság új vízumstratégiája és ötéves migrációs- és menekültügyi terve egyszerre szigorítja a biztonsági kontrollt és nyit kapukat a gazdaság számára kulcsfontosságú tehetségek előtt. A csomag a digitalizált határigazgatástól a geopolitikai nyomásgyakorlásra is alkalmas vízumeszközökön át az illegális migráció visszaszorításáig egy egységes, stratégiai keretbe rendezi az uniós beutazási politikát. A Bizottság üzenete világos: Európa maga akarja meghatározni, ki léphet be, milyen feltételekkel, és milyen szerepet szán a mobilitásnak a biztonság és a versenyképesség szolgálatában.

Az Európai Bizottság egyszerre két, egymást kiegészítő stratégiai dokumentummal rajzolta fel, hogyan kívánja a következő években új alapokra helyezni a beutazás, a vízumrendszer, valamint a migráció és menekültügy kezelését. Az első alkalommal elfogadott EU Vízumstratégia a rövid távú beutazások világát rendezi át biztonsági, gazdasági és geopolitikai szempontból, míg az ötéves menedékkérelmi és migrációs stratégiája a teljes bevándorlási rendszer politikai iránytűje kíván lenni 2030-ig, a határvédelemtől az illegális migráció visszaszorításán át a tehetségvonzásig.

A vízumstratégia abból indul ki, hogy a vízumpolitika nem pusztán adminisztratív technika, hanem az EU egyik kemény geopolitikai eszköze. A Bizottság négy célt rögzít: erősebb biztonsági szűrést a külső határokon, nagyobb gazdasági és versenyképességi hasznot a legális utazások megkönnyítésével, erősebb globális befolyást a vízumok külpolitikai eszközzé tételével, valamint hatékonyabb, digitalizált eljárásokat.

Ennek része a vízummentesség új, 2026-ra kidolgozandó értékelési rendszere, a vízummentes rezsimek szigorúbb felügyelete, a visszafogadási együttműködést kikényszerítő szankciós eszköztár megerősítése, valamint akár célzott vízumkorlátozások bevezetése olyan államokkal szemben, amelyek az uniós biztonságot veszélyeztető lépéseket tesznek.

A biztonsági dimenziót erősíti a határ- és vízumrendszerek teljes digitalizációja is: az ETIAS 2026 végétől automatizált előszűrést vezet be a vízummentes utazóknál, a digitális vízum pedig lehetővé teszi, hogy a teljes eljárás online történjen. A különböző uniós adatbázisok 2028-ra interoperábilissé válnak, egyetlen kereséssel több rendszerben lehet majd ellenőrizni az utazókat. Emellett a Bizottság egységes uniós szintű fellépést ígér az okmányhamisítás ellen, harmonizált fogalmakkal és szankciókkal.

Még több Uniós források

Az EU láthatatlan gyilkosai egy gazdagabb európai ország teljes GDP-jét elpusztítják

Polgári lázadás az EU-ban: egymillióan záratnák el a maradék pénzcsapokat

Sokk Brüsszelben: egymás torkának esett Franciaország és Németország, ami karóba húzza az EU nagy tervét

A stratégia gazdasági oldala legalább ilyen hangsúlyos: a cél a „megbízható utazók” jutalmazása hosszabb érvényességű, többszöri belépésre jogosító vízumokkal, a vállalati szponzoráció egyszerűsítése, valamint egy kifejezetten a magasan képzett munkaerő, kutatók, hallgatók, startup-alapítók bevonzására szabott rendszer kialakítása. Ehhez kapcsolódik a külön ajánlás a „tehetségvonzásról”, amely gyorsabb, digitalizált hosszú távú vízum- és tartózkodásiengedély-eljárásokat, kevesebb papírmunkát, könnyebb átjárást tanulás és munkavállalás között, valamint jobb tagállamok közötti mobilitást sürget.

Ezzel párhuzamosan a migrációs és menekültügyi ötéves stratégia politikai szinten rögzíti azt az elvet, hogy „Európa dönt arról, ki léphet be, és milyen feltételekkel”.

A dokumentum a menekültügyi paktum végrehajtására építve három fő célt jelöl ki:

  • az illegális migráció és az embercsempész-hálózatok visszaszorítását,
  • a valódi menedékkérők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett,
  • valamint a legális munkavállalási és tanulási csatornák erősítését a gazdaság versenyképessége érdekében.

A Bizottság öt prioritás köré rendezi az eszközöket, amelyek között kiemelt helyen szerepel

  • az „asszertív migrációs diplomácia”, amely a vízumpolitikát, a kereskedelmet és a fejlesztési forrásokat is ösztönzőként vagy nyomásgyakorlásként használná a partnerországokkal való együttműködésben,
  • a digitális határigazgatás, az EES és az ETIAS bevezetésével; a paktum végrehajtásához szükséges intézményi és pénzügyi támogatás, több milliárd eurós forrásokkal,
  • a visszaküldési rendszer hatékonyságának növelése – akár „return hubok” létrehozásával –,
  • valamint a munkaerőhiány enyhítését szolgáló tehetségpartnerségek és a képzettségek gyorsabb elismerése.
  • A stratégia külön hangsúlyt ad a mesterséges intelligencia alkalmazásának a döntéshozatalban és a kockázatelemzésben.

Henna Virkkunen ügyvezető alelnök mindkét csomagot ugyanabba a narratívába illesztette. A vízumstratégiáról azt mondta:

a vízumpolitika stratégiai eszköz Európa biztonsága és versenyképessége szempontjából. Egy modern, megbízható és hatékony vízumrendszer egyszerre erősíti a biztonságot és a partnerekkel való bizalmat, miközben segít bevonzani a magasan képzett szakembereket, az innovációt és a beruházásokat.

A migrációs stratégiát értékelve pedig hangsúlyozta: „Csökkentenünk kell az illegális érkezéseket, miközben bátorítjuk a legális beutazási útvonalakat – mindkettő szükséges ahhoz, hogy megvédjük azokat, akik valóban védelemre szorulnak, és közben megőrizzük Európa versenyképességét és értékeit.”

Magnus Brunner belügyi biztos a vízumrendszert és a migrációs politikát egyaránt a szuverenitás kérdéséhez kötötte. A vízumstratégia kapcsán úgy fogalmazott:

az, ahogyan az EU a belépést kezeli, stratégiai döntés. Egy hiteles vízumpolitika erős eszköz az uniós érdekek és a schengeni térség biztonságának védelmére.

A migrációs csomagról pedig egyértelművé tette: „Az első számú prioritás az illegális érkezések számának leszorítása és alacsonyan tartása. A visszaélések aláássák a közbizalmat, és végső soron a valódi védelemre szorulóktól veszik el az erőforrásokat.”

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility