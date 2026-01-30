  • Megjelenítés
Megfenyegette Európát a renegát állam – súlyos megtorlás vár a kontinensre
Uniós források

Megfenyegette Európát a renegát állam – súlyos megtorlás vár a kontinensre

Portfolio
Veszélyes következményekkel fenyegette meg az Európai Uniót az iráni külügyminiszter, miután Brüsszel terrorszervezetnek minősítette a Forradalmi Gárdát a tüntetések véres leverése miatt. A döntés a fokozódó közel-keleti feszültségek közepette született, mikor az Egyesült Államok bármikor elsöprő háborút indíthat a perzsa ország ellen, amely évek óta atomhatalmi ambíciókat dédelget – derül ki a CNN beszámolójából.

Az Európai Unió hivatalosan is terrorszervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát (IRGC), válaszul a Teherán által végrehajtott, több ezer halálos áldozattal és legalább 40 ezer letartóztatással járó tüntetésellenes fellépésre. Mint arról beszámoltunk, a döntést csütörtökön hagyták jóvá az uniós külügyminiszterek Brüsszelben, és a szervezet ezzel az al-Kaida, a Hamász és az Iszlám Állam mellé került az EU terrorlistáján.

Irán élesen reagált, a fegyveres erők vezérkara

felelőtlen és ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és veszélyes következményekkel fenyegette az európai döntéshozókat.

Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint az EU ezzel növeli egy szélesebb közel-keleti konfliktus kockázatát, és arra figyelmeztetett, hogy

Még több Uniós források

Az EU új feltételeket szabna Ukrajna uniós forrásokból történő fegyvervásárlásaira

Atombombákkal pakolná tele Skandináviát a brüsszeli Richelieu bíboros

Kikerült az EU új migrációs terve: durva szigorítások és vízumváltozások jönnek

egy esetleges háború súlyos következményekkel járna Európára nézve, például az energiaárak emelkedésén keresztül.

A Forradalmi Gárdát 1979-ben hozták létre, közvetlenül az iráni legfőbb vezetőnek tartozik beszámolással, és saját szárazföldi, tengeri, légi, hírszerzési és különleges egységekkel rendelkezik. Létszámát 150–190 ezer főre becsülik, míg a hozzá tartozó Baszidzs félkatonai milícia mintegy 450 ezer taggal rendelkezhet. Az Egyesült Államok már 2019-ben terrorszervezetnek minősítette, Washington szerint a szervezethez köthető csoportok 2003 és 2011 között 608 amerikai katona haláláért voltak felelősek Irakban.

A döntés a fokozódó regionális feszültségek közepette született. Teherán bejelentette, hogy 1000 „stratégiai drónnal” bővítette arzenálját, és a jövő héten éleslövészetet tart a globális olajforgalom több mint ötödét lebonyolító Hormuzi-szorosban.

Elemzők szerint az uniós lépés inkább szimbolikus, mivel az EU és Irán közötti kereskedelem már eddig is korlátozott volt, miközben Washington továbbra is egy a Perzsa államra mért katonai csapással fenyeget, ha nem születik számára elfogadható nukleáris megállapodás.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Atombombákkal pakolná tele Skandináviát a brüsszeli Richelieu bíboros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility