Megfenyegette Európát a renegát állam – súlyos megtorlás vár a kontinensre

Az Európai Unió hivatalosan is terrorszervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát (IRGC), válaszul a Teherán által végrehajtott, több ezer halálos áldozattal és legalább 40 ezer letartóztatással járó tüntetésellenes fellépésre. Mint arról beszámoltunk, a döntést csütörtökön hagyták jóvá az uniós külügyminiszterek Brüsszelben, és a szervezet ezzel az al-Kaida, a Hamász és az Iszlám Állam mellé került az EU terrorlistáján.

Irán élesen reagált, a fegyveres erők vezérkara

felelőtlen és ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és veszélyes következményekkel fenyegette az európai döntéshozókat.

Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint az EU ezzel növeli egy szélesebb közel-keleti konfliktus kockázatát, és arra figyelmeztetett, hogy

egy esetleges háború súlyos következményekkel járna Európára nézve, például az energiaárak emelkedésén keresztül.

A Forradalmi Gárdát 1979-ben hozták létre, közvetlenül az iráni legfőbb vezetőnek tartozik beszámolással, és saját szárazföldi, tengeri, légi, hírszerzési és különleges egységekkel rendelkezik. Létszámát 150–190 ezer főre becsülik, míg a hozzá tartozó Baszidzs félkatonai milícia mintegy 450 ezer taggal rendelkezhet. Az Egyesült Államok már 2019-ben terrorszervezetnek minősítette, Washington szerint a szervezethez köthető csoportok 2003 és 2011 között 608 amerikai katona haláláért voltak felelősek Irakban.

A döntés a fokozódó regionális feszültségek közepette született. Teherán bejelentette, hogy 1000 „stratégiai drónnal” bővítette arzenálját, és a jövő héten éleslövészetet tart a globális olajforgalom több mint ötödét lebonyolító Hormuzi-szorosban.

Elemzők szerint az uniós lépés inkább szimbolikus, mivel az EU és Irán közötti kereskedelem már eddig is korlátozott volt, miközben Washington továbbra is egy a Perzsa államra mért katonai csapással fenyeget, ha nem születik számára elfogadható nukleáris megállapodás.

