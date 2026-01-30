Szép csendben aknamezővé változtatnák az EU és USA többezer milliárd eurós nagy üzletét

Az Európai Parlament három legnagyobb politikai csoportja új biztosítékok beépítéséről tárgyal az EU–USA kereskedelmi megállapodás jóváhagyásához kapcsolódó jogszabályban, hogy kezeljék az amerikai elnök, Donald Trump kiszámíthatatlanságából fakadó politikai kockázatokat.
Az eddigieknél erősebb biztosítékokkal a gyakorlatban feloldhatnának egy hónapok óta tartó patthelyzetet, amely eddig megakadályozta a parlamenti álláspont elfogadását. A Politico információi szerint a fő követelés most egy olyan záradék, amely automatikusan érvénytelenítené a megállapodást, ha az Egyesült Államok ismét megkérdőjelezné Grönland vagy a Dán Királyság területi szuverenitását.
Ugyan a jelenlegi szöveg már tartalmaz felfüggesztési lehetőségeket, azok túlságosan általánosak, ezért pontos definíciókkal — például a területi integritás elleni fenyegetés egyértelmű rögzítésével — kívánják megerősíteni őket. Ez kéne a balközép Szocialisták és Demokraták (S&D), valamint a liberális Renew pártcsalád képviselőinek, hogy elálljanak az egész vámalku befagyasztásától, amelyet még egy parlamenti szavazáson véglegesíteni kell.
Az eredeti alkut még tavaly júliusban hozta tető alá Ursula von der Leyen, aki akkor a gyakorlatban csak alternatív értelmezésekkel kivitelezhető energiavásárlási és befektetési ígéretekkel tudta kialkudni a korábbi fenyegetésekhez képest kedvező – de így is sokak által meghunyászkodásnak titulált – 15 százalékos vámplafont.
Nagyot akarnak ütni, hergelés nélkül
Azóta főként az USA által fenntartott 50 százalékos acél- és alumíniumvámok, valamint az EU digitális szabályozása körül folyt az adok-kapok, de a plusz 15, majd 30 százalékos, specifikus tagállamokat célzó tarifa-ultimátum határozottabb fellépésre sarkallt több uniós vezetőt és az említett pártcsaládokat is.
A Renew álláspontja szerint a biztosítékoknak nemcsak geopolitikai, hanem kereskedelmi dimenzióban is működniük kellene. Ennek megfelelően olyan meghatározások bekerülését szorgalmazzák, amelyek új amerikai vámfenyegetések esetén automatikusan életbe léptetnék a megállapodás felfüggesztését.
Ez a megközelítés igazából a kiszámíthatósági kritériumnak is megfelel, azonban Trump reakciója Damoklész kardjaként lebeg minden ilyen döntés felett,
hiszen még azt sem lehet tudni, hogy mikor jut el hozzá egy-egy uniós ellenintézkedés olyan tolmácsolásban, hogy az újabb hirtelen fenyegetőzésre késztesse.
A menetrend szempontjából mindenesetre kulcsfontosságú lehet az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának (INTA) februári ülése, ahol akár már ez a tervezet is szavazásra kerülhet. Az INTA-t vezető Bernd Lange (S&D, Németország) szerint azonban több nyitott kérdés van napirenden, köztük az is, hogy egyáltalán mikor legyen érdemi voksolás a megállapodásról.
Még egy pozitív bizottsági döntés esetén is szükség lenne az Európai Unió Tanácsával való végső kompromisszumra, ami tovább nyújthatja a folyamatot. Ugyanakkor a drasztikusabb fellépés egyik fő szószólója a mai napig Emmanuel Macron francia elnök, aki igen komoly meggyőző erőt képvisel a tagállamok fórumán.
Bár a kezdeményezést várhatóan a Zöldek és a Baloldal is támogatná, a Renewval és az S&D-vel fellazult szövetségben lévő Néppárt (EPP) úgy tűnik, mostanra eldöntötte, hogy hivatalosan az EU–USA vámalku mihamarabbi végigvitele mellett foglal állást.
Nem véletlen, hiszen az egyébként Ursula von der Leyen anyapártjaként is szolgáló EPP nagyon erősen kötődik a német érdekekhez, és az egész kereskedelmi kiegyezésben az egyetlen távolról látható igazán pozitív elem az pont az volt, hogy a vámplafonnak köszönhetően majdnem felezni tudták az ideiglenesen 27,5 százalékra emelt autóexport-tarifákat.
A grönlandi fenyegetéskor emellett szintén előkerült a mostanra hírhedtté vált EU kényszerítés elleni eszköze (ACI) is, amit ha elsütnének, elviekben mintegy 93 milliárd eurónak megfelelő plusz költséget raknának az USA nyakára.
Ugyan voltak, akik komolyan érveltek a bevetése mellett, de itt is az EPP igyekezett tompítani a fenyegetés élét, és mostanra a pártcsalád egyik kereskedelmi nagykutyája, Željana Zovko azt nyilatkozta, hogy az ACI a "nukleáris opcióval" egyenlő, és ezért a szövetségesek elleni bevetése "diplomáciailag komolytalan", amivel csak "hisztérikák" hadonásznak.
A szuverenitási biztosítékok beépítése mindenesetre komoly előrelépés lenne abban, hogy valamiféle kiszámíthatóságot építsenek egy "kiszámíthatatlan" szereplő körül forgó kapcsolatrendszerbe. Különösen amikor még most sem tisztázott teljesen, hogy Trump milyen grönlandi rendezésben egyezett meg Mark Rutte NATO-főtitkárral, akinek végül is sikerült feloldania a vámultimátumot.
A politikai törésvonal elsősorban a jobbközép Európai Néppárt és a balközép–liberális–zöld blokk között húzódik. Míg a néppártiak több tagállami kormány nyomására a megállapodás mielőbbi elfogadását sürgetik, addig a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek további részleteket és szigorúbb garanciákat követelnek. A vita részben a már említett, Rutte és Trump által megbeszélt előzetes „keretmegállapodásra” vezethető vissza, mivel annak pontos tartalmát több képviselő is elégtelenül kidolgozottnak tartja.
Az egész vámalkudozásban egyébként amiatt is tárgyalhat szokatlanul erősebb pozícióból az EU, mert a törvényhozási folyamatai híresen összetettek és elhúzódóak.
Így az USA már akkor életbe léptette a 15 százalékos vámplafont, amikor jól tudta, hogy az EU által ígért vámmentességek reálisan csak 2026 közepén lesznek elérhetők.
Ehhez jön még az a friss statisztika is, amely szerint a kiszabott tarifákat nemcsak papíron kellett az importőröknek fizetniük az USA felé, hanem az így megnövekedett árakat eddig 96 százalékban nem az európai beszállítóknak, hanem az amerikai felvásárlóknak és fogyasztóknak kellett megfizetniük.
Ennek fényében nem csoda, hogy az EP már egy automatikus felülvizsgálati záradékot is beépítene a vámalkuba, valamint az is felmerült, hogy még ha tovább is engedik az új szabályozást, a végrehajtás acélra vonatkozó részét halasszák el addig, amíg az Egyesült Államok vissza nem vonja az európai fémekre kivetett 50 százalékos vámot.
Címlapkép forrása: EU
