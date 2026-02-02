  • Megjelenítés
Hiába vár a magyar kormány 1000 milliárdot, Brüsszelben keresztülhúzzák a magyar terveket
Uniós források

Hiába vár a magyar kormány 1000 milliárdot, Brüsszelben keresztülhúzzák a magyar terveket

Portfolio
A választásokig nem érkezik meg a SAFE-hitel előlege Magyarországra: a Válasz Online értesülései szerint a 16,2 milliárd eurós magyar keret 15 százalékos, akár 930 milliárd forintos előfinanszírozásának jóváhagyása biztosan nem zárul le időben. Bár hivatalos döntés még nincs a magyar tervről, a brüsszeli folyamat elhúzódása gyakorlatilag kizárja a tavaszi lehívás lehetőségét.

Amint arról többször írtunk, Magyarország komoly összeghez juthatna az Európai Unió 150 milliárd eurós keretösszegű SAFE (Security Action for Europe) hitelprogramjából, amelyet a tagállamok védelmi kiadásainak finanszírozására hoztak létre. A programot 2024 májusában fogadták el az uniós nagykövetek: a 27 tagállam közül 26 támogatta a kezdeményezést, Magyarország egyedüliként tartózkodott. A döntés ennek ellenére megszületett, így elindulhatott a kedvezményes hitelfelvételi lehetőséget biztosító konstrukció.

A magyar kormány 2024 szeptemberében jelezte igényét a keretből, eredetileg 17,4 milliárd euróra.

Az uniós számítási módszertan alapján azonban legfeljebb 16,2 milliárd euró – mintegy 6200 milliárd forint – lehívására lenne lehetősége.

A hitelt 2030-ig lehetne felhasználni. A konstrukció lényege, hogy az Európai Bizottság közvetítésével felvett forrás a piacinál kedvezőbb kamatozású. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a SAFE-hitel várhatóan mintegy 200 bázisponttal olcsóbb finanszírozást jelentene, ami éves szinten több tíz-, később akár százmilliárd forintos kamatmegtakarítást eredményezhetne az államháztartásnak.

A kamatelőny különösen érzékelhető a jelenlegi piaci környezetben. A magyar állam 2026 januárjában 3 milliárd eurónyi hitelt vett fel 4,25–4,78 százalékos kamatszinten, míg egy hasonló futamidejű uniós hitel 2,6–3 százalékos kamattal lenne elérhető.

A védelmi kiadások növelése a NATO vállalások – köztük a Donald Trump amerikai elnök követelésére megállapított, a GDP 5 százalékát elérő kötelezettség – miatt elkerülhetetlen, így a kedvezményes hitel pénzügyi mozgásteret teremtene más költségvetési célokra is.

A SAFE program egyik vonzó eleme, hogy a jóváhagyott projektekre 15 százalékos előleg hívható le még a megvalósítás megkezdése előtt.

A Válasz Online értesülései szerint ez Magyarország esetében akár 930 milliárd forintnyi forrást jelenthetett volna még a tavaszi időszakban, de várhatóan nem folyik be április 12. előtt a magyar költségvetésbe, noha hivatalos bejelentés a keret visszatartásáról eddig nem történt.

A 19 hiteligénylő tagállam közül 16 esetében a Bizottság már jóváhagyta a nemzeti terveket; a cseh, a francia és a magyar dokumentum elbírálása még folyamatban van. A Válasz Online információi szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy

a Bizottság rövid időn belül támogatásra alkalmasnak minősíti a magyar tervet is, ezt követően azonban az Európai Tanács jóváhagyása akár heteket is igénybe vehet.

A lap szerint a döntéshozatal elhúzódása gyakorlatilag kizárhatja a tavaszi előleg lehívását, mivel a Tanács számára nincs szankció, ha a négyhetes határidőn túl dönt.

A SAFE-hitel tényleges folyósításához az Európai Bizottság és a magyar kormány között működési megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell az uniós pénzügyi érdekek védelmét szolgáló garanciákat. A portál értesülései szerint ez lehet a folyamat neuralgikus pontja:

a feltételességi mechanizmus keretében korábban befagyasztott kohéziós forrásokhoz hasonlóan itt is felmerülhetnek a közbeszerzési és jogállamisági feltételek.

Az Európai Parlamentben tartott vitán Piotr Serafin költségvetési biztos jelezte, hogy az uniós pénzügyi érdekek védelmével kapcsolatos problémák a SAFE esetében is akadályt jelenthetnek. A lap szerint bár a magyar terv az első szűrőkön átmehet, a hitelszerződés végleges aláírása további feltételek teljesítésétől függhet.

Címlapkép forrása: EU

