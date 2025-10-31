Rekordbevétel mellett veszteségbe fordul az UBM

Az UBM Holding újabb rekordévet zárt: a hazai agrárcég árbevétele egy év alatt ötödével, közel 240 milliárd forintra nőtt, miközben exporttevékenysége már a bevételek több mint felét adja. A látványos növekedés mellett ugyanakkor egyszeri tételek és az állattartási szegmens gyengébb teljesítménye rontotta az eredményeket.

Látványos növekedést produkált az UBM, a hazai piacvezető takarmánygyártó és -kereskedő cégcsoport 2024/2025-ös üzleti évében 239,9 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami több mint 20 százalékos ugrást jelent az előző évhez képest. A bővülést ugyanakkor egyszeri tételek és a gyengébb állattartási szegmens miatt szerény eredményesség kísérte.

A 2024. július 1. és 2025. június 30. közötti üzleti év során az UBM Csoport árbevétele 198,7 milliárdról 239,9 milliárd forintra nőtt,

miközben az adózás előtti eredmény -45 millió forint lett az egy évvel korábbi 1,93 milliárd forint után.

A negatívum elsősorban egy vevő fizetésképtelenségéből adódó értékvesztésnek, valamint az állattartás szegmens nagyobb volatilitásának tudható be.

A kibocsátási volumenek szinte minden üzletágban emelkedtek:

A gyártott takarmány mennyisége 6 százalékkal 481 ezer tonnára nőtt,

A fehérjehordozók (szójadara, szójabab) kereskedelme 49 százalékkal 356 ezer tonnára ugrott,

A szemes termények és olajos magvak volumene pedig 19 százalékkal, 1,25 millió tonnára bővült.

Összességében a cégcsoport forgalma közel 2,1 millió tonnát tett ki – ez mintegy ötödével több, mint egy évvel korábban.

Az UBM Csoport mára 20 országba exportál, árbevételének 55,9 százaléka származik külföldről. A legfontosabb piacok Nyugat-Európában találhatók: a bevételek több mint harmada (34,2%) Olaszországból, Németországból és Ausztriából érkezik. A magyar piac részesedése 44,1 százalékra csökkent, ami a vállalat nemzetközi terjeszkedésének erősödését mutatja.

A vállalat az elmúlt évben több, stratégiai jelentőségű projektet is elindított:

Kazahsztánban mintegy 50 millió eurós (20 milliárd forintos) beruházással kezdik meg Közép-Ázsia legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemének építését. A projekt részeként 2028-ig további három takarmánygyár, egy laboratórium és egy oktatási központ is épülhet.

Magyarországon lezárták az Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását, amely mostantól UBM Nutrition Zrt. néven működik tovább. Az akvizíció közel 40 százalékkal, 850 ezer tonnára növeli a csoport hazai gyártókapacitását.

Az állattartás szegmensben az UBM tovább erősödött: a Mangal Ilona Sertéshizlalda bevonásával és új bérhizlaló telepek csatlakozásával már évi 240 ezer sertés tartozik a vállalat integrációjába.

Emellett üzembe helyezték a 1,8 milliárd forintos nyírmeggyesi naperőművet, amely a vállalat energiaigényének 64 százalékát fedezi megújuló forrásból.

