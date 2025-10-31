Rekordbevétel mellett veszteségbe fordul az UBM

Látványos növekedést produkált az UBM, a hazai piacvezető takarmánygyártó és -kereskedő cégcsoport 2024/2025-ös üzleti évében 239,9 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami több mint 20 százalékos ugrást jelent az előző évhez képest. A bővülést ugyanakkor egyszeri tételek és a gyengébb állattartási szegmens miatt szerény eredményesség kísérte.
A 2024. július 1. és 2025. június 30. közötti üzleti év során az UBM Csoport árbevétele 198,7 milliárdról 239,9 milliárd forintra nőtt,
miközben az adózás előtti eredmény -45 millió forint lett az egy évvel korábbi 1,93 milliárd forint után.
A negatívum elsősorban egy vevő fizetésképtelenségéből adódó értékvesztésnek, valamint az állattartás szegmens nagyobb volatilitásának tudható be.
A kibocsátási volumenek szinte minden üzletágban emelkedtek:
-
A gyártott takarmány mennyisége 6 százalékkal 481 ezer tonnára nőtt,
-
A fehérjehordozók (szójadara, szójabab) kereskedelme 49 százalékkal 356 ezer tonnára ugrott,
-
A szemes termények és olajos magvak volumene pedig 19 százalékkal, 1,25 millió tonnára bővült.
Összességében a cégcsoport forgalma közel 2,1 millió tonnát tett ki – ez mintegy ötödével több, mint egy évvel korábban.
Az UBM Csoport mára 20 országba exportál, árbevételének 55,9 százaléka származik külföldről. A legfontosabb piacok Nyugat-Európában találhatók: a bevételek több mint harmada (34,2%) Olaszországból, Németországból és Ausztriából érkezik. A magyar piac részesedése 44,1 százalékra csökkent, ami a vállalat nemzetközi terjeszkedésének erősödését mutatja.
A vállalat az elmúlt évben több, stratégiai jelentőségű projektet is elindított:
-
Kazahsztánban mintegy 50 millió eurós (20 milliárd forintos) beruházással kezdik meg Közép-Ázsia legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemének építését. A projekt részeként 2028-ig további három takarmánygyár, egy laboratórium és egy oktatási központ is épülhet.
-
Magyarországon lezárták az Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását, amely mostantól UBM Nutrition Zrt. néven működik tovább. Az akvizíció közel 40 százalékkal, 850 ezer tonnára növeli a csoport hazai gyártókapacitását.
-
Az állattartás szegmensben az UBM tovább erősödött: a Mangal Ilona Sertéshizlalda bevonásával és új bérhizlaló telepek csatlakozásával már évi 240 ezer sertés tartozik a vállalat integrációjába.
-
Emellett üzembe helyezték a 1,8 milliárd forintos nyírmeggyesi naperőművet, amely a vállalat energiaigényének 64 százalékát fedezi megújuló forrásból.
