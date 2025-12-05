  • Megjelenítés
Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin
Üzlet

Portfolio
A benzin és a dízel ára is csökken holnap - írja a holtankoljak.

Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Így a ma aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén. 

2025.12.05-ei átlagárak: 

  • 95-ös benzin: 569 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 
Címlapkép forrása: Shutterstock

