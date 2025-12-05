Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin

Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.
Így a ma aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén.
2025.12.05-ei átlagárak:
- 95-ös benzin: 569 Ft/liter
- Gázolaj: 579 Ft/liter
