Kegyetlen lépés az X-től: fiókja tiltásával vág vissza az Európai Bizottságnak
Az X közösségi platform felfüggesztette az Európai Bizottság hirdetési fiókját, miután az uniós végrehajtó szerv 120 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra az átláthatósági szabályok (DSA) megsértésére hivatkozva - írja a Politico.

Az X termékfejlesztésért felelős vezetője, Nikita Bier vasárnap a platformon közölte: "A hirdetési fiókod megszüntetésre került." Állítása szerint a Bizottság a bírságról szóló saját bejegyzését úgy próbálta népszerűsíteni, hogy kihasznált egy hibát a hirdetési rendszerben, megtévesztő linket helyezett el, és így mesterségesen növelte a bejegyzés elérését.

A Bizottság csütörtökön szabott ki 120 millió eurós büntetést az X-re a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) megsértése miatt.

A kifogások között szerepelt a hirdetési adatbázis átláthatóságának hiánya, valamint az is, hogy a korábban hitelesítésre szolgáló kék pipát a vállalat fizetős funkcióvá alakította.

Bier a döntésre reagálva úgy fogalmazott: "Mekkora irónia a bejelentésetek." Szerinte az X abban hisz, hogy mindenkinek egyenlő hangja legyen a platformon, a Bizottság pedig úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok.

A Trump-adminisztráció korábban már többször bírálta a DSA-t. A Fehér Ház szerint a szabályozás hátrányosan megkülönbözteti az amerikai vállalatokat, és a most kiszabott bírság várhatóan tovább fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter már azzal fenyegetett, hogy

fenntartja az 50 százalékos vámokat az európai acél- és alumíniumexportra, ha az Európai Unió nem enyhít a digitális szabályozáson.

J. D. Vance alelnök élesen bírálta Brüsszel lépését, és úgy vélte, a bírság azért született, mert a platform nem vállalta a cenzúrát. A Bizottság ezt határozottan cáfolta.

"A DSA-nak semmi köze a cenzúrához" – mondta Henna Virkkunen, az EU technológiai biztosa. "Ez a döntés az X átláthatóságáról szól."

