Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott

Hszi Csin-ping kínai elnök "pozitívan reagált" a javaslatra – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök szerint az intézkedés támogatja az amerikai munkahelyeket, erősíti a hazai gyártást, és az adófizetők javát szolgálja. Hozzátette, hogy a Kereskedelmi Minisztérium jelenleg dolgozik a részleteken, és ugyanez a megközelítés fog vonatkozni az AMD-re, az Intelre és más amerikai vállalatokra is.

Az Nvidia és az AMD már augusztusban beleegyezett abba, hogy kínai chipeladásaikból származó bevételük 15 százalékát megosztják az amerikai kormánnyal. Nagyjából ezzel egy időben Kína állítólag figyelmeztette a cégeket, hogy ne használják az Nvidia kifejezetten a kínai piacra tervezett, H20-as jelű chipjét. A H200 magasabb kategóriát képvisel a H20-nál, de nem számít a gyártó csúcsmodelljének.

Az Nvidia részvényei hétfőn emelkedtek arra a hírre, hogy a Kereskedelmi Minisztérium jóváhagyhatja a kínai értékesítést, zárás után 2 százalékot emelkedett az árfolyam.

A vállalat üdvözölte Trump döntését, amely szerintük "átgondolt egyensúlyt teremt, és nagyszerű Amerikának".

A félvezetők – amelyek szinte minden elektronikai termék kulcsfontosságú alkatrészei – az amerikai–kínai mesterségesintelligencia-verseny középpontjában állnak, és a két nagyhatalom viharos kereskedelmi kapcsolatában is meghatározó szerepet játszanak. Miután Peking exportkorlátozásokat vezetett be a csúcstechnológiás chipek gyártásához szükséges ritkaföldfémekre, a Trump-kormányzat jelentős vámemeléssel fenyegetőzött. Az októberi dél-koreai csúcstalálkozójukon Trump és Hszi ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetben állapodott meg, amelynek részeként Kína vállalta, hogy felhagy az amerikai chipgyártók elleni "megtorló" lépésekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images