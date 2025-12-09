Hatalmas mesterségesintelligencia-beruházást visz Indiába a Microsoft

A Microsoft mintegy 23 milliárd dollár értékű új mesterségesintelligencia-befektetést jelentett be, amelynek túlnyomó része Indiába, a világ egyik leggyorsabban növekvő digitális piacára irányul.

A vállalat 17,5 milliárd dollárt fordít indiai mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítésére, ami eddigi legnagyobb ázsiai beruházása

– közölte Satya Nadella vezérigazgató. Ez kiegészíti az év elején bejelentett 3 milliárd dolláros programot. A fejlesztés révén a Microsoft rendelkezik majd a legnagyobb felhőalapú jelenléttel az országban, az első új adatközpont pedig várhatóan 2026 közepén kezdi meg működését.

A technológiai óriás ugyanazon a napon egy 5,42 milliárd dolláros kanadai beruházást is bejelentett a következő két évre. Az új kapacitások 2026 második felében válnak elérhetővé. A cég bővíti Azure Local felhőszolgáltatását Kanadában, együttműködésre lép a Cohere mesterségesintelligencia-startuppal, és kibervédelmi, valamint AI-biztonsági kutatóközpontot is létrehoz az országban.

A Microsoft világszerte jelentős összegeket fordít idén felhőkapacitásának bővítésére, hogy kiszolgálja a mesterségesintelligencia-alkalmazások iránti gyorsan növekvő keresletet, és lépést tartson fő versenytársaival, az Amazonnal és a Google-lal. A vállalat korábban 10 milliárd dolláros portugáliai, valamint 15 milliárd dolláros egyesült arab emírségekbeli beruházást is bejelentett.

A nagy technológiai vállalatok egyre erősebb befektetői nyomás alatt állnak, hogy bizonyítsák: a mesterséges intelligenciába ölt hatalmas összegek valóban megtérülnek.

A Microsoft részvényei nem mozdultak különösebben a hírre, nyitás előtt 0,2 százalékos mínuszban van a papír.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images