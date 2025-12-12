Döntött az olajhatalom: több, mint háromszorosára növelik a benzinárat

Az OPEC-tagországban a világ legalacsonyabb üzemanyagárai közé tartozik a benzin, az áremelést már évek óta halogatták. A vezetés attól tartott, hogy megismétlődnek a 2019-es tömeges tiltakozások, amelyeket akkor a biztonsági erők erőszakkal vertek le.
Péntek éjféltől azoknak az autósoknak, akik havonta 160 liternél többet tankolnak, literenként 50 000 iráni riált kell fizetniük;
ez a feketepiaci árfolyam alapján körülbelül 4 amerikai centnek felel meg. A többi sofőr továbbra is vásárolhat havonta 60 litert a jelenlegi, literenként 15 000 riálos áron, majd ezen felül további 100 litert 30 000 riálért.
A helyi sajtó beszámolói szerint
a napi mintegy 110 millió literes hazai benzintermelés már nem képes lépést tartani a kereslettel,
amely akár 140 millió literre is felmehet. A túlfogyasztás oka
- az elavult, sokat fogyasztó járműállomány,
- a szomszédos országokba irányuló üzemanyagcsempészet,
- valamint a nyári hőség miatti megnövekedett használat.
Kormányzati tisztviselők szerint a jelenlegi, erősen támogatott árak hosszú távon fenntarthatatlanok, súlyos terhet rónak az államháztartásra, és pazarló fogyasztásra ösztönöznek. A jövőben azok a magánszemélyek, akik több autóval rendelkeznek, csak egyetlen járművük után vehetnek igénybe kedvezményes üzemanyagárat. A kormányzati, az újonnan gyártott és az importált járművekre már automatikusan a magasabb árak vonatkoznak.
Irán gazdasága egyszerre sodródik hiperinfláció és mély recesszió felé.
Az ENSZ-szankciók újbóli életbe lépése drasztikusan szűkítette a kormány mozgásterét, így a vallási vezetésnek egyre kevesebb eszköze marad a válság kezelésére.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
