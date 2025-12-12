  • Megjelenítés
Döntött az olajhatalom: több, mint háromszorosára növelik a benzinárat
Döntött az olajhatalom: több, mint háromszorosára növelik a benzinárat

Portfolio
Irán szombattól jelentősen megemeli a benzin árát a nagyfogyasztók számára, hogy fékezze a gyorsan növekvő üzemanyag-keresletet, miközben igyekszik elkerülni a társadalmi elégedetlenség kiújulását.

Az OPEC-tagországban a világ legalacsonyabb üzemanyagárai közé tartozik a benzin, az áremelést már évek óta halogatták. A vezetés attól tartott, hogy megismétlődnek a 2019-es tömeges tiltakozások, amelyeket akkor a biztonsági erők erőszakkal vertek le.

Péntek éjféltől azoknak az autósoknak, akik havonta 160 liternél többet tankolnak, literenként 50 000 iráni riált kell fizetniük;

ez a feketepiaci árfolyam alapján körülbelül 4 amerikai centnek felel meg. A többi sofőr továbbra is vásárolhat havonta 60 litert a jelenlegi, literenként 15 000 riálos áron, majd ezen felül további 100 litert 30 000 riálért.

A helyi sajtó beszámolói szerint

a napi mintegy 110 millió literes hazai benzintermelés már nem képes lépést tartani a kereslettel,

amely akár 140 millió literre is felmehet. A túlfogyasztás oka

  • az elavult, sokat fogyasztó járműállomány,
  • a szomszédos országokba irányuló üzemanyagcsempészet,
  • valamint a nyári hőség miatti megnövekedett használat.

Kormányzati tisztviselők szerint a jelenlegi, erősen támogatott árak hosszú távon fenntarthatatlanok, súlyos terhet rónak az államháztartásra, és pazarló fogyasztásra ösztönöznek. A jövőben azok a magánszemélyek, akik több autóval rendelkeznek, csak egyetlen járművük után vehetnek igénybe kedvezményes üzemanyagárat. A kormányzati, az újonnan gyártott és az importált járművekre már automatikusan a magasabb árak vonatkoznak.

Irán gazdasága egyszerre sodródik hiperinfláció és mély recesszió felé.

Az ENSZ-szankciók újbóli életbe lépése drasztikusan szűkítette a kormány mozgásterét, így a vallási vezetésnek egyre kevesebb eszköze marad a válság kezelésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

