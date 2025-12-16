Nagy befektetést jelentett be a Tesla Európa legerősebb gazdaságában

A vállalat célja, hogy tovább növelje a vertikális integráció mértékét:
az akkumulátorcelláktól a kész járművekig mindent egyetlen telephelyen gyártanának.
Ez Európában egyedülálló modell, amely az ellátási láncok ellenálló képességét is erősíti.
A Tesla közölte: ha a feltételek adottak lesznek, a teljes akkumulátor-értéklánc Grünheidében összpontosulhat. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a Kínával és az Egyesült Államokkal folytatott versenyben jelenleg szinte lehetetlen gazdaságosan akkumulátorcellákat gyártani Európában.
A grünheidei gyár mintegy 11 500 embert foglalkoztat, és jelenleg ez a Tesla egyetlen európai gigagyára. Az amerikai elektromosautó-gyártó piaci részesedése ugyanakkor az utóbbi időben folyamatosan csökken a kontinensen.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
