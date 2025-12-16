Nagy befektetést jelentett be a Tesla Európa legerősebb gazdaságában

A Tesla 2027-től évente akár 8 gigawattórányi akkumulátorcellát gyártana berlini gigagyárában, a grünheidei üzemben. A vállalat keddi közleménye szerint újabb, több százmillió eurós beruházással bővíti a cellagyártást, amellyel a helyi akkumulátorgyárba irányuló befektetések összege megközelíti az egymilliárd eurót.

A vállalat célja, hogy tovább növelje a vertikális integráció mértékét:

az akkumulátorcelláktól a kész járművekig mindent egyetlen telephelyen gyártanának.

Ez Európában egyedülálló modell, amely az ellátási láncok ellenálló képességét is erősíti.

A Tesla közölte: ha a feltételek adottak lesznek, a teljes akkumulátor-értéklánc Grünheidében összpontosulhat. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a Kínával és az Egyesült Államokkal folytatott versenyben jelenleg szinte lehetetlen gazdaságosan akkumulátorcellákat gyártani Európában.

A grünheidei gyár mintegy 11 500 embert foglalkoztat, és jelenleg ez a Tesla egyetlen európai gigagyára. Az amerikai elektromosautó-gyártó piaci részesedése ugyanakkor az utóbbi időben folyamatosan csökken a kontinensen.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock