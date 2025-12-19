  • Megjelenítés
Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén
Portfolio
Kis mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX is minimális elmozdulást mutat.
A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,1 százalékos pluszban áll,

 így jelenleg 109 710 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Zwack és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben az AutoWallis és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal

Itt a fordulat a nagyon olcsó magyar részvénynél?

Európa külső szemlélőként nézi végig az AI-forradalmat, és ez nagyon ijesztő

