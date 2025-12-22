Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés

A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) bíztatására, a Szövetség koordinálásával elindult egy példaértékű szakmai együttműködés az áramszolgáltatókkal, banki partnerekkel, valamint öt elismert ügyvédi irodával – Deloitte Legal, DLA Piper, Dentons, Kinstellar és Erdős & Társai – amelynek eredményeként
megszületett a kolokációs mintaszerződés.
A dokumentum a meglévő csatlakozási pontokon történő, a csatlakozási jogosulttól eltérő szereplő által megvalósított új technológiai létesítések – például energiatárolók – jogi kereteit rendezi. A jelenlegi szabályozási környezetre építve iparági best practice mintaként szolgál, és várhatóan alapdokumentummá válik a jövőbeni fejlesztések során - emelik ki.
A kolokációs mintaszerződés egyedülálló iparági együttműködés eredménye, amelyben a jogi, pénzügyi, műszaki és hivatali szereplők közös cél mentén dolgoztak: hogy a fejlesztések biztonságos, finanszírozható és jogilag rendezett keretek között valósulhassanak meg
– mutatott rá a Magyar Megújuló Energia Szövetség.
A munka során kiemelt figyelmet kaptak a finanszírozhatósági, valamint a felelősségi és tulajdonjogi kérdések, amelyek a beruházói biztonság kulcstényezői. Az MMESZ a projekt részeként
átfogó jogharmonizációs és jogszabály-módosítási javaslatcsomagot is előkészített,
amelyet a tavaszi jogalkotási folyamatban kíván integrálni. (Többek között olyan területeken, mint a VET, VET végrehajtási rendelet, Csődtörvény, Polgári Törvénykönyv, Áfa- és Számviteli törvény, valamint a MAVIR Üzemi Szabályzat és az Elosztói Szabályzat.)
A Szövetség hangsúlyozta, hogy a kidolgozott mintaszerződés általános iparági mintaként szolgál, nem minősül jogi szolgáltatásnak, annak alkalmazása előtt minden esetben javasolt ügyvédi tanácsadás igénybevétele.
Az MMESZ célja, hogy ne csupán érdekképviseletet, hanem valós, gyakorlati megoldásokat adjon az iparági szereplők kezébe. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyire konstruktív, inspiráló és bizalmon alapuló együttműködés valósult meg az energetikai jog, a szabályozás, a pénzügy és a technológia szereplői között.
– mondta dr. Novák Csaba, a Szövetség elnöke. Hozzátette: "jelenlegi tudásunk szerint a lehető legjobb minta született a jelenlegi jogi környezetben – de akkor leszünk igazán elégedettek, ha minden vonatkozó kockázat jogharmonikusan kezelhető lesz".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont
Ráadásul még folyamatosan fogy is.
Duzzad az amerikai egyetemek adóssága, a bankok nagy örömére
11 éves rekordot döntött a kötvénypiac.
Trump ámokfutása ellenére idén tovább erősödtek az amerikai bankok Európában
Pedig arra számítottak, az amerikai elnök vámpolitikája ártani fog nekik.
Különös katasztrófa: beomlott a part, teljesen eltűnt a víz a csatornából
Több területet elárasztott.
370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát
Megkérdeztük a cég vezérigazgatóját.
Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg
Kérdéses, hogy mire elég az orosz jogi garancia.
Recessziót kockáztat a Fed, ha jövőre nem folytatja a kamatcsökkentést
Trump embere szerint.
Túl sok volt a növényvédőszer-maradék: gyorsfagyasztott terméket hív vissza a fogyasztóvédelem
Aki vett ilyet, visszaviheti.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.