Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés

A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) széles szakmai együttműködés keretében elkészítette azt a kolokációs mintaszerződést, amely egységes iránymutatást ad a projektek szabályozott lebonyolításához - olvasható a közleményükben.

A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) bíztatására, a Szövetség koordinálásával elindult egy példaértékű szakmai együttműködés az áramszolgáltatókkal, banki partnerekkel, valamint öt elismert ügyvédi irodával – Deloitte Legal, DLA Piper, Dentons, Kinstellar és Erdős & Társai – amelynek eredményeként

megszületett a kolokációs mintaszerződés.

A dokumentum a meglévő csatlakozási pontokon történő, a csatlakozási jogosulttól eltérő szereplő által megvalósított új technológiai létesítések – például energiatárolók – jogi kereteit rendezi. A jelenlegi szabályozási környezetre építve iparági best practice mintaként szolgál, és várhatóan alapdokumentummá válik a jövőbeni fejlesztések során - emelik ki.

A kolokációs mintaszerződés egyedülálló iparági együttműködés eredménye, amelyben a jogi, pénzügyi, műszaki és hivatali szereplők közös cél mentén dolgoztak: hogy a fejlesztések biztonságos, finanszírozható és jogilag rendezett keretek között valósulhassanak meg

– mutatott rá a Magyar Megújuló Energia Szövetség.

A munka során kiemelt figyelmet kaptak a finanszírozhatósági, valamint a felelősségi és tulajdonjogi kérdések, amelyek a beruházói biztonság kulcstényezői. Az MMESZ a projekt részeként

átfogó jogharmonizációs és jogszabály-módosítási javaslatcsomagot is előkészített,

amelyet a tavaszi jogalkotási folyamatban kíván integrálni. (Többek között olyan területeken, mint a VET, VET végrehajtási rendelet, Csődtörvény, Polgári Törvénykönyv, Áfa- és Számviteli törvény, valamint a MAVIR Üzemi Szabályzat és az Elosztói Szabályzat.)

A Szövetség hangsúlyozta, hogy a kidolgozott mintaszerződés általános iparági mintaként szolgál, nem minősül jogi szolgáltatásnak, annak alkalmazása előtt minden esetben javasolt ügyvédi tanácsadás igénybevétele.

Az MMESZ célja, hogy ne csupán érdekképviseletet, hanem valós, gyakorlati megoldásokat adjon az iparági szereplők kezébe. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyire konstruktív, inspiráló és bizalmon alapuló együttműködés valósult meg az energetikai jog, a szabályozás, a pénzügy és a technológia szereplői között.

– mondta dr. Novák Csaba, a Szövetség elnöke. Hozzátette: "jelenlegi tudásunk szerint a lehető legjobb minta született a jelenlegi jogi környezetben – de akkor leszünk igazán elégedettek, ha minden vonatkozó kockázat jogharmonikusan kezelhető lesz".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images